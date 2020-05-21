Омские депутаты обсудили меры поддержки бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T14:27:56+03:00

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Одним из главных вопросов, которые обсуждали сегодня на комитете по финансово-бюджетным вопросам в горсовете стали меры поддержки омскому бизнесу, оказавшейся в сложной ситуации из-за введенного в регионе режим полной готовности. Так, предлагается временно снизить налог на имущество физических лиц с 0,5% до 0,1% для омских торговых центров. Кроме того, депутаты планируют обратиться к ресурсоснабжающим компаниям с такой же просьбой. Также мэрия выступила с инициативой внести изменения в Решение горсовета № 508. Этот позволит предоставить отсрочки по внесению неналоговых платежей. Предлагается освободить арендаторов муниципальных нежилых помещений от уплаты арендной платы, независимо от вида деятельности, с 28 марта до окончания действия особого режима. Депутаты поинтересовались, какие потери понесет в связи с этим бюджет. Директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня сказал, что от аренды имущества муниципалитет получает 7,8 млн рублей в месяц. Юрий Козловский спросил, можно ли дифференцировать льготу и не давать ее магазинам торговавшим спиртным. Дмитрий Махиня ответил, что большинство таких точек, которые продают исключительно пиво и вино-водочную продукцию, находятся в частной, а не муниципальной собственности и льготах им и так не предусмотрена. Кроме того, таким решением можно отсечь множество продуктовых магазинов, которые в том числе и алкоголем. Сложно дифференцировать арендаторов, потому что в договоре при сдаче помещения не указывается вид деятельности, которым занимается бизнесмен. Также депутаты поинтересовались, попадают ли под льготу должники по аренде. Глава депимущества пояснил, что льготу получат все. Однако это не означает освобождение от уплаты старых долгов. К этому вопросу город вернется, когда минует кризис. Также в соответствии с Постановлением правительства РФ № 439 предлагается предоставлять предпринимателям и отсрочку по аренде земли. Кроме того, этим Решением поддержат и тех предпринимателей, которые выкупают муниципальные помещения и заключили договоры купли-продажи. Им предложено предоставить отсрочку по платежам с 1 марта до 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU