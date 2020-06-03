Омские депутаты одобрили отсрочку арендной платы для предприятий малого и среднего бизнеса

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:40:40+03:00

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На пленарном заседании Омского городского совета обсудили вопросы, непосредственно касающиеся поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за вынужденного простоя во время пандемии коронавируса.

Один из них – внесение изменений в Решение № 508, где речь идет об отмене платы за аренду нежилых помещений, находящихся в собственности города. Теперь с учетом поправок организации освобождаются от таких платежей с 28 марта до 1 октября.

– Изменения в 508-е решение касается омских организаций, которые платят здесь налоги. Из этих средств идут деньги на развитие садиков и школ, – заметил депутат Сергей Дроздов. – Они обеспечивают рабочими местами наших омичей. Поэтому поддержка необходима. Мы общались с Дмитрием Александровичем (Махиней. – Прим. авт.). Могу сказать, что возглавляемым им департаментом имущественных отношений проделана огромная работа по работе над внесением изменений в 508-е Решение.

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут отметил, что при работе горадминистрация учитывала опыт Новосибирска и Томска, где такие меры поддержки уже введены, и взяла оттуда все лучшее.

На важности принимаемого решение акцентировал внимание и депутат Владимир Казанин.

– Я всегда ратую за развитие малого и среднего бизнеса, поэтому считаю, что поправки жизненно необходимы, – отметил Казанин. – Думаю, что на следующих заседаниях мы будем рассматривать и другие меры поддержки для омских предпринимателей. Пока еще не понятно, какие потери кто понес после пандемии коронавируса. Поэтому ориентироваться на прошлогоднюю отчетность по налогам, как предлагают некоторые коллеги, считаю некорректным. Доходы 2019 года – в сегодняшней ситуации не показательны.

Также депутаты рассмотрели несколько поправок. Например, мэр города предложила внести ясность в формулировку и убрать из перечня слово «сооружения». Речь идет о коммуникациях ресурсоснабжающих компаний. Все остальные представители малого и среднего бизнеса льготы получат. Кроме того, из списка по инициативе депутата Юрия Козловского исключили магазины, торгующие алкоголем.

Депутаты приняли проект решения в первом и во втором чтениях.

gor.sovet55 Председатель Омского горсовета подвел итоги пленарного заседания

ИСТОЧНИК KP.RU