В Омском горсовете рассмотрели обращение управляющих торговыми центрами

21 Май 2020 2020-05-21T14:05:53+03:00

Такие объекты торговли оказались в очень сложной ситуации из-за пандемии коронавируса и нуждаются в поддержке

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На сегодняшнем заседании комитета по финансово-бюджетным в горсовете вопросам депутаты снова вернулись к рассмотрению мер поддержки представителей омского бизнеса. В частности детально обсудили обращение управляющих 42 торговых центров, оказавшихся в бедственном положении. Из-за пандемии COVID-19 и введенного в регионе режима полной готовности все они закрыты уже второй месяц. При фактически нулевом доходе руководство ТЦ вынуждено исполнять все обязательства по платежам.

Этот вид деятельности не попал в список отраслей, связанных с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому предлагается внести изменение в Решение № 283 «О налоге на имущество физических лиц».

– Это коснется владельцев торговых центров площадью свыше пяти тысяч кв. м, именно физических лиц. Не юридических. Уплату налогов юридических лиц регламентирует региональная власть. Для физических лиц налог снизится в два раза на год, – пояснил председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов.

Депутат Михаил Федотов поинтересовался, есть ли гарантия, что управляющие ТЦ также пойдут на уступки своим арендаторам, если им поможет государство. Его коллега Сергей Дроздов заверил, что большинство торговых центров города не берут с магазинов, расположенных на их территории, не только аренду, но и коммунальные платежи. И все остальные ТЦ снизили арендную плату не менее, чем в половину.

Ранее комитет по экономическому развитию обратился к ресурсоснабжающим организациям, чтобы они также предусмотрели меры поддержки для ТЦ. Сегодня на комитете депутаты предложили продублировать это обращение от городского совета. Подготовкой документа займутся Алексей Саяпин и Алексей Провозин.

Вопрос о мерах поддержки ТЦ решили рассмотреть еще раз на пленарном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU