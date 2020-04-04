Стало известно, насколько увеличилось число заболевших коронавирусом в Омске

4 Апр 2020 2020-04-04T14:43:48+03:00

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Хоть и медленно, но увеличивается число больных коронавирусом в Омской области. Свежие данные о состоянии дел сообщает оперативный штаб при минздраве:

- Под домашним наблюдением находятся 7300 человек, 2963 сняты с учета, у 10 человек диагноз "коронавирус" подтвержден лабораторией "Вектор".

Удалось стабилизировать состояние 62-летнего омича, у которого нашли covid-19. Он чувствует себя уже лучше.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции в Омской области продлен как минимум до 12 апреля. Выходить на улицу можно лишь в ближайшие магазин, аптеку или к месту работы при наличии пропуска. В остальных случаях омичам грозит штраф в 40 тысяч рублей. С 4 апреля ограничено движение на въездах и выездах из города. Там сейчас заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU