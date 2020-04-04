2020-04-04T14:43:48+03:00
Общество

Стало известно, насколько увеличилось число заболевших коронавирусом в Омске

Об этом сообщает оперативный штаб
Станислав МУХИН
Поделиться:
Количество больных коронавирусом в регионе растет.Количество больных коронавирусом в регионе растет.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

Хоть и медленно, но увеличивается число больных коронавирусом в Омской области. Свежие данные о состоянии дел сообщает оперативный штаб при минздраве:

- Под домашним наблюдением находятся 7300 человек, 2963 сняты с учета, у 10 человек диагноз "коронавирус" подтвержден лабораторией "Вектор".

Удалось стабилизировать состояние 62-летнего омича, у которого нашли covid-19. Он чувствует себя уже лучше.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции в Омской области продлен как минимум до 12 апреля. Выходить на улицу можно лишь в ближайшие магазин, аптеку или к месту работы при наличии пропуска. В остальных случаях омичам грозит штраф в 40 тысяч рублей. С 4 апреля ограничено движение на въездах и выездах из города. Там сейчас заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео, как губернатор Бурков поработал в колл-центре по вопросам коронавируса и ответил на звонки омичей
Стало известно, насколько увеличилось число заболевших коронавирусом в Омске
«Попался спекулянт!»: Полиция задержала омича, втридорога торговавшего масками и туалетной бумагой
Полиция ограничит въезд и выезд из Омска
В полиции объяснили, по каким статьям будут штрафовать на 40 тысяч за нарушение режима самоизоляции в Омске
Андрей Бурковский: «Подружились с Петровым с первой сцены «Звоните ДиКаприо!»
Омский регоператор привлекает дополнительно технику для вывоза мусора
Бурков распорядился изолировать от семей омских врачей, лечащих больных коронавирусом
Стал известен размер штрафа за нарушение режима самоизоляции в Омской области
«У меня тоже ребенок уже по потолку бегает»: Бурков сказал, что понимает, как тяжело омичам дается самоизоляция
В Омской области в карантин на маршруты выходит более 300 мусоровозов.
Управлением Россельхознадзора уничтожено более тонны говядины неизвестного происхождения
Живое масло для здоровья
Регоператор просит омичей, выбрасывающих маски с мусором, заворачивать их в пакет
Разоряющиеся омские цветочники раздают свой скоропортящийся товар бесплатно
В Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля