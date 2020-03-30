«Город вымер»: Омичей поразила пустая улица Жукова из-за самолизоляции по коронавирусу

30 Март 2020 2020-03-30T07:12:44+03:00

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Первые три случая коронавируса выявили в Омской области. Болезнь нашли у семьи, прилетевшей из Арабских Эмиратов. Многих сибиряков эта новость отрезвила. После объявленной в регионе самоизоляции большинство улиц опустело. Некоторые сибиряки выкладывают в соцсети пустые дороги и безлюдные районы.

- Город вымер! Улица Жукова днем! - написал очевидец и выложил фото, на котором нет ни души и всего одна машина.

Однако не все вняли просьбам остаться дома. Многие омичи спокойно прогуливались по Иртышской набережной в выходные. Кто-то даже специально приезжал на набережную на машине целой семьей. В итоге в воскресенье губернатор Александр Бурков выступил с обращением к омичам. Он раскритиковал тех, кто нерабочую неделю воспринял как дополнительные выходные. Глава региона заявил, что многие омичи надеются на старое русское "авось". И напомнил им о происходящем сейчас в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU