Омский «мальчик на гречке», мать и отчима которого посадили за истязания, остался в интернате

22 Февр. 2020 2020-02-22T07:24:40+03:00

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Поставлена точка в резонансном уголовном деле Алины Ю. и Сергея К. Мать и отчима 8-летнего Паши обвиняли в истязании ребенка. Мальчика сутками заставляли стоять коленями на гречке. Из-за этого крупа въелась в кожу и появились страшные раны. Суд приговорил отчима к 5,5 годам колонии, мать Паши дал полтора года.

Во время судебного процесса изъятого ребенка вернули матери, которая все это время оставалась на свободе. В опеке работали с семьей и свое решение объяснили тем, что несмотря на случившееся Паша тянулся к маме. С ними работали психологи, и они сблизились. Однако перед самым приговором мальчика вернули в интернат. А после вынесения обвинительного приговора Алину, вероятно, лишат родительских прав. Забрать школьника больше некому, родственников у него нет. Скорее всего, он отправится в детдом. Решать дальнейшую судьбу Паши будут органы опеки.

Добавим, что когда страшная история мальчика прогремела на всю страну, в редакцию "Комсомольской правды в Омске" обращались десятки неравнодушных людей со всей страны. Они были готовы усыновить Пашу и дать ему любящую семью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/762284" frameborder="0"></iframe> Суд приговорил мать мальчика, которого ставили на гречку, к 1,5 года колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU