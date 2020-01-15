Экс-депутат встала на гречку у омского правительства, протестуя против передачи мальчика Паши маме

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Неоднозначную акцию провела бывший депутат ЗакСобрания и многодетная мать Алеся Григорьева. Она встала коленями на гречку напротив здания омского правительства. В руках Григорьева держала плакат с текстом: "Детство без пыток. Не дадим мальчикам омским истязателям.

Таким неординарным образом бывший депутат выступила против передачи Паши из Омска, над которым издевались отчим и мать. За любую провинность ребенка заставляли часами стоять на гречке. Из-за этого крупа въелась в кожу ребенка. Сейчас мальчик проходит реабилитацию в интернате, но ночует и проводит большую часть времени с матерью. И вроде бы настрой опеки - постараться сблизить ее с сыном и не разлучать. Алеся Григорьева же выступает против этого.

На вопрос, почему она решила, что Паше будет лучше и безопасней в детдоме, экс-депутат ответила:

- Там есть соответствующие бюджетники с должностными обязанностями и любая халатность по отношению к ребенку будет рассматриваться как преступление, - сказала Григорьева.

Напомним, о кошмаре, который дома устроил Паше отчим и мать, стало известно после побега мальчика. Обо всем он рассказал соседке по даче. На отчима и маму завели три уголовных дела - за истязания, причинение вреда здоровью и неисполнение родительских обязательств. Обоим грозит до 7 лет. Если Алину Юмашеву признают виновной и дадут срок, не исключено, что опеке придется лишить ее родительских прав. Так что многое будет зависеть от вердикта суда и решения чиновников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

В ТЕМУ

«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я попробовала, мне было не больно!»: Мать «мальчика на гречке» рассказала, как разрешила сожителю пытать маленького ребенка

Утром 11 мая к одной из жительниц дачного поселка СНТ «Птицевод» пришел соседский мальчик и попросил о помощи. Ребенок был в одних шортах и майке. Он выглядел сильно измученным и с трудом мог передвигаться. Но самое страшное – коленки Паши были сплошным кровавым месивом (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы готовы взять мальчика и дать ему семью»: Пашу из Омска, которого отчим ставил на гречку, хотят усыновить

Сейчас Паша продолжает жить со своей матерью. Однако уже есть люди, которые очень хотят усыновить школьника. После серии материалов в редакцию "Комсомолки" поступило сразу несколько обращений (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU