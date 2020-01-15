2020-01-15T09:24:03+03:00
Общество

Экс-депутат встала на гречку у омского правительства, протестуя против передачи мальчика Паши маме

Она объяснила свою позицию
Станислав МУХИН
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С таким плакатом вышла Григорьева.С таким плакатом вышла Григорьева.Фото: ВКонтакте
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Неоднозначную акцию провела бывший депутат ЗакСобрания и многодетная мать Алеся Григорьева. Она встала коленями на гречку напротив здания омского правительства. В руках Григорьева держала плакат с текстом: "Детство без пыток. Не дадим мальчикам омским истязателям.

Таким неординарным образом бывший депутат выступила против передачи Паши из Омска, над которым издевались отчим и мать. За любую провинность ребенка заставляли часами стоять на гречке. Из-за этого крупа въелась в кожу ребенка. Сейчас мальчик проходит реабилитацию в интернате, но ночует и проводит большую часть времени с матерью. И вроде бы настрой опеки - постараться сблизить ее с сыном и не разлучать. Алеся Григорьева же выступает против этого.

На вопрос, почему она решила, что Паше будет лучше и безопасней в детдоме, экс-депутат ответила:

- Там есть соответствующие бюджетники с должностными обязанностями и любая халатность по отношению к ребенку будет рассматриваться как преступление, - сказала Григорьева.

Напомним, о кошмаре, который дома устроил Паше отчим и мать, стало известно после побега мальчика. Обо всем он рассказал соседке по даче. На отчима и маму завели три уголовных дела - за истязания, причинение вреда здоровью и неисполнение родительских обязательств. Обоим грозит до 7 лет. Если Алину Юмашеву признают виновной и дадут срок, не исключено, что опеке придется лишить ее родительских прав. Так что многое будет зависеть от вердикта суда и решения чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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