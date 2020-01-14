Стало известно о состоянии омского мальчика, которого мать с отчимом ставили на гречку

Стало известно о состоянии Паши, история которого не может оставить равнодушными. 8-летний мальчик - жертва домашнего насилия. Дикие воспитательные методы на ребенке опробовал его отчим Сергей Казаков. Мать школьника этому не мешала. Сожитель Алины Юмашевой заставлял его часами стоять коленками на гречке за любой проступок. В итоге мальчик сбежал и обо всем рассказал соседям. Пашу временно забрали в интернат.

Стало известно о состоянии мальчика там. Он уже пережил операцию на ногах - ему пришлось извлекать из кожи въевшуюся крупу. Несмотря на случившееся, разлучать ребенка с матерью все же не стали. Паша очень любит ее и считает доброй. Даже на новогоднем утреннике в разговоре с "Комсомолкой" ребенок признался: его мечта - остаться жить с мамой. И, похоже, опека намерена оставить мальчика с ней. Они регулярно посещают интернат, где занимаются с психологом. Руководитель учреждения отмечает: мать очень сблизилась с ребенком. На каникулах Паша с ней ходил в кино и цирк.

После уроков в школе мать с мальчиком ходят на совместные занятия в интернат. По словам его директора Евгения Пузанова, они учатся слышать друг друга. Все новогодние каникулы ребенок жил дома. Педагоги постоянно связывались с Алиной Юмашевой и интересовались судьбой школьника. Паша катался на горках и ходил на каток. Перед самым Новым Годом следственный комитет подарил ему коньки, клюшку и шайбу. В интернате отмечают: психологическое состояние Паши заметно улучшилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

Напомним, о кошмаре, который дома устроил Паше отчим и мать, стало известно после побега мальчика. Обо всем он рассказал соседке по даче. На отчима и маму завели три уголовных дела - за истязания, причинение вреда здоровью и неисполнение родительских обязательств. Обоим грозит до 7 лет. Если Алину Юмашеву признают виновной и дадут срок, не исключено, что опеке придется лишить ее родительских прав. Так что многое будет зависеть от вердикта суда и решения чиновников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752102" frameborder="0"></iframe> Омский «мальчик на гречке» рассказал, как ему живется в интернате.Анна МИКУЛА

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