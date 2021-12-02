«Пусть вернут мне сына или платят»: Мать омского футболиста, убитого отморозками, просит пожизненный срок и 5 млн с них

Егору был всего 21 год и тяжелее всех его уход переживает папа, который после инсульта прикован к постели. Фото: ВКонтакте

В областном суде начался суд над двумя отморозками. Александр Нагорнюк и Георгий Легачев напали на бывшего 21-летнего футболиста "Иртыша" Егора Дробыша и его приятеля Виталия Романчука. В январе этого года парни поздно вечером возвращались домой по пустынной улице Магистральной.

В руках они несли пакет с пивом, что и привлекло уголовника Легачева, который к тому моменту уже имел за плечами срок за убийство незнакомого ему человека. Как рассказали знавшие его люди, отморозок никогда не скрывал этого и даже гордился этим. Он то и предложил своему напарнику Нагорнюку напасть на парней. Дробыша и Романчука атаковали сзади, в потасовке Легачев использовал нож. Он смертельно ранил футболиста, а второй пострадавший смог спастись. Футболист Егор Дробыш был единственным ребенком в семье.

Нападавшие несколько дней скрывались. Однако полиция по камерам все же смогла вычислить убийц. Семья Дробыша винит в его смерти обоих нападавших, несмотря на то, что у Нагорнюка ножа не была. По мнению мамы Егора, он мог бы остановить своего друга Легачева, но не сделал этого.

Сегодня на суде она выступила с эмоциональной речью. Для обоих женщина требует пожизненного наказания.

- За то, что без единственного сына оставили. Нагорнюк мог бы предотвратить, а он стоял и смотрел, как Легачёв убивал, - цитирует 12 канал Любовь Дробыш. - Нельзя их в общество выпускать. Пусть оба заплатят по 2,5 млн рублей. Или пусть вернут мне сына, тогда не будут платить.

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