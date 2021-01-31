Убили из-за пакета с пивом: Убийца омского футболиста Дробыша рассказал, почему напал на него

Нападавший рассказал, что хотел забрать у парней деньги на колонки. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На прошлой неделе в Омске произошло жестокое нападение на двух приятелей, футболиста Егора Дробыша и его друга детства, которые поздним вечером возвращались из магазина домой. Неожиданно для себя молодые люди стали целью для двух отморозков, которые тоже прогуливались в том районе. Один из них подбежал к друзьям и ударил обоих ножем. Молодые люди получили серьезные ранения, но на адреналине пробежали несколько метров. Егор, к сожалению, скончался, а его друг смог убежать чуть дальше и позвонить родителям.

Двух нападавших удалось задержать омским следователям. В ходе допроса один из них рассказал, зачем напал на приятелей. Видео появилось в сети.

- Нам нужно было купить колонки, - говорил подозреваемый. - Увидели двух парней с пакетом и решили напасть. Я подбежал и ударил обоих ножем, они убежали а пакет с пивом остался. Я его и подобрал.

Сейчас расследование по делу об убийстве и покушении на убийство продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.