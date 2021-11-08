«Я никогда это не забуду и не прощу»: В Омске начинается суд над отморозками, жестоко расправившимися с футболистом Егором Дробышем

Омский футболист Егор Дробыш получил удар ножом в сердце.

Закончилось расследование уголовного дела в отношении 31-летнего Георгия Легачева и 34-летнего Александра Нагорнюка. Им предъявлено обвинение сразу по трем статьям: «Разбой», «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем», рассказала официальный представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, двое негодяев жестоко убили одного человека и покалечили второго из-за... пакета с пивом, который те несли. Погибшим оказался 21-летний игрок футбольного клуба «Иртыш» Егор Дробыш. Потерпевшего – его 22-летнего друга Виталия Романчука – чудом спасли благодаря неравнодушным очевидцам, которые подбежали на место нападения и вызвали скорую.

Нападавших вскоре задержали. Как видно на записях камер наблюдения, сразу после расправы над людьми, они были в отличном настроении, улыбались и шутили, а потом отправились пить пиво в парк. Как выяснилось, у них уже богатый «послужной список». Легачев отсидел за убийство с отягчающими обстоятельствами. Даже, судя по всему, гордился этим и в знак этого вдевал белые шнурки в обувь. Второй фигурант Нагорнюк был трижды судим за кражи.

Егор Дробыш умер почти сразу от ранения в сердце. Он был единственной опорой для своей мамы, которая сейчас осталась совсем одна с парализованным после инсульта мужем. Друзья Витали приходят к ней несколько раз в неделю, чтобы хоть немного помочь по хозяйству.

Виталий выжил, но потеря лучшего друга изменила его навсегда, рассказала «КП-Омск» мама парня.

– Он молчит, но я чувствую, как тяжело переживает смерть Егора, – говорит Анастасия Романчук. – Раньше Виталя приезжал помогать его маме, которая сейчас осталась совсем одна. Но сейчас стал реже это делать. Я думаю, чувствует перед ней вину, что выжил он, а не Егор. И у меня такое же чувство – моего ребенка смогли спасти, а ее – нет. Вообще, обо всем случившемся стараемся не говорить – слишком больно еще. Виталя даже отказывался участвовать во всех следственных действиях. Сейчас решаем, будет ли он ходить на заседания суда. Надо, конечно, посмотреть в глаза убийцам. Если он соберется с силами, я тоже буду ходить – чтобы поддержать.

– Какое наказание будет справедливым, как считаете?

– Максимально строгое, какое только возможно. Надеюсь, они больше не выйдут на свободу. Их нельзя выпускать. Они рассказывали на допросах, что перепутали наших мальчиков с кем-то другим. Придумывали разные версии. Но они изначально шли с оружием по улице. Нормальный человек разве будет носить с собой нож, если не собирается никого убивать? У меня кроме Витали еще двое маленьких детей. Я боюсь, что в следующий раз такие же негодяи нападут на них. Каждый раз вижу этот огромный шрам на груди возле сердца, который остался у Витали после нападения, и все вспоминаю. Я никогда этого не забуду и не смогу простить.

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