Как работает система QR-кодов в Омске

Пока у омичей и проверяющих не возникло проблем с QR-кодами. Фото: Анна Веселовская

На прошедшей неделе много обсуждений вызвало введение системы QR-кодов в Омске. Сначала их планировали вводить с 8 ноября, но Роспотребнадзор предложил сдвинуть сроки и ввести систему уже 30 октября. На срочном заседании оперштаба приняли это предложение и расширили список мест, где необходимо будет предъявить код.

По решению оперштаба с 30 октября QR-коды начали действовать в кино, театрах, музеях и концертных залах.Уже сегодня посетители этих заведение должны были предъявить код, чтобы попасть на мероприятие. Первым действительно крупным событием стала премьера спектакля "Свадьба Кречинского" в драмтеатре режиссера Александра Кузина.

Увеличивать время на прием гостей не стали. Двери театра, как и всегда, открылись за час до представления. Почти тогда же пришли и первые зрители. С проверкой QR-кодов не возникло особых проблем. Система не давала сбоев и работала стабильно. Иногда только возникали проблемы, если омичи приносили распечатки в файлах. Поэтому QR-коды на бумажных носителях лучше ни во что не запаковывать.

Сканеры не всегда считывают коды через файл. Фото: Анна Веселовская

Многие предполагали, что из-за QR-кодов образуются очереди, а проверка будет занимать много времени. Стоит отметить, что примерно за полчаса до начала спектакля небольшие скопления людей в фойе действительно образовались. Но проверка QR-кода занимает всего несколько секунд, что в условиях театра не критично. Очереди быстро закончились. Когда до начала представления оставалось 5-10 минут, в фойе было уже свободно.

Не обошлось без очередей. Фото: Анна Веселовская

Те, у кого есть QR-коды отправились наслаждаться спектаклем, но были и те, кто приходил сдавать билеты. Эту тенденцию заметили и работники театра. Молодая пара зашла перед спектаклем сдать билеты именно из-за отсутствия QR-кодов.

- Хотим сдать билеты, - обратились они в кассу. - Мы-то планировали сходить, но из-за QR-кодов теперь не получится.

Сдать билеты омичи могут без проблем либо в кассе театра, если покупали их там, либо на сайте, если приобретали в электронном виде.

В целом, система оказалась рабочей. Проверка QR-кода не занимает много времени, но для этого все же нужны отдельные люди. Отметим, что обычно билеты при входе в театр проверяют только два работника театра, сегодня для проверки кодов было еще двое.

Чтобы ускорить проверку QR-кодов в фойе дежурили еще два сотрудника. Фото: Анна Веселовская

Для музеев, театров и ресторанов система кодов, пожалуй, может и не стать большой проблемой, а вот в транспорте все же вызовет затруднения. Ведь небольшая очередь в фойе театра совсем не тоже самое, что такая же очередь на остановке под холодным ветром.

Напомним, что QR-коды в общественном транспорте в Омске предлагали вводить с 20 ноября, вместе с ограничениями для ресторанов, но позже отказались от этой идеи на время. В официальном распоряжении Губернатора нет пункта о системе кодов в транспорте, но, как нам ответили в правительстве, эту идею не оставили и могут вернуться к ее рассмотрению на следующем заседании оперштаба.