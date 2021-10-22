«Всю ночь не спала»: Омская пенсионерка, 35 лет прожившая в бочке, получила ключи от квартиры

Светлана Чернова впервые за свои 64 года стала обладательницей собственного жилья. Фото: Елена Тришина

35-летние скитания по инстанциям, наконец, закончились для омской пенсионерки Светланы Черновой. В пятницу 22 октября ей вручили ключи от первого в ее жизни собственного жилья. Правда, это произошло не благодаря чиновникам, а исключительно из-за поддержки неравнодушных людей со всего мира, которые менее чем за трое суток собрали деньги на квартиру, а также мебель и технику в нее.

– Ну все, теперь можете официально поздравлять Светлану Васильевну – она стала собственницей квартиры в Омске! Она всю ночь не спала, очень переживала. Говорит, что за 35 лет сколько было обещаний постоянных о жилье, но мы за пару дней перечеркнули все долгие годы надежд и доказали, что мир полон отзывчивых и сопереживающих людей! – рассказывает блогер Елена Тришина, организовавшая сбор. – Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом березовая роща и все магазины под рукой!

Также в ближайшее время Елена пообещала выложить на своей странице в Instagram финансовый отчет по сборам и все чеки. Пока она разместила фото паспорта на жилье. Выяснилось, что это однокомнатная квартира площадью 29 кв. метров.

Напомним, Светлана Чернова почти 35 лет прожила в металлической бочке, которую ей предоставили как временное жилье. Потом завод, где она работала крановщицей, обанкротился. Обещанный ведомственный дом так и не построили, квартиру Чернова не получила. Периодически ей обещали помочь, но вопрос так и не сдвигался с мертвой точки. Все это время она жила в балке без всех удобств.

Временное жилье стало для омской пенсионерки постоянным. Фото: Анна МИКУЛА

Все соседи Светланы Васильевны разъехались. Она осталась жить среди руин опустевшего «поселка Диогенов». Фото: Анна МИКУЛА

А два года назад ее бочку еще и случайно отключили от электричества. Чтобы выжить, Черновой пришлось покупать в кредит газовый котел. Его вскоре украли, а женщина расплачивается по займу до сих пор. Этот ее долг пообещал погасить другой неравнодушный человек – блогер из Новосибирска.

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