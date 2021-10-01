«Уже почти 200 звонков!»: Хозяев пятерым котятам от экс-мэра Омска Фадиной нашли за 10 минут

Оксана Фадина теперь может считаться покровительницей котиков – по крайней мере, этих пятерых. Фото: Instagram.com

Сняв с себя полномочия чиновника, экс-мэр Омска Оксана Фадина, наконец, может выдохнуть, стать просто человеком и даже пристраивать котят с помощью своей официальной страницы в Instagram.

– Мои родители живут в частном доме. У них есть кот. А у соседей – кошка. И как в красивой истории у этой счастливой пары, конечно, случилось пополнение. Котята чудесные, хоть и совершенно беспородные, но очень милые и красивые. Их пятеро. И им уже 2 месяца. Пока кошка была на лечении в клинике в стационаре, Мурзик как заботливый папа ночевал с этими малышами на улице и не ходил домой, – пишет Фадина.

Оксана Николаевна объяснила, что переживает за судьбу котят и хотела бы найти для них любящих хозяев. И этот пост оказался одним из самых популярных на ее странице. К полудню 1 октября он уже набрал почти 1 600 лайков. Оказалось, что коты просто необходимы почти всем омичам. Несмотря на то, что в сообщении желающим приютить животных предлагалось звонить на следующий день, телефон помощника депутата Госдумы начали обрывать почти сразу.

– Буквально через 10 минут после публикации поста на меня обрушился шквал звонков, – рассказывает помощник Оксаны Фадиной Дамир. – И сегодня начали звонить с 7 утра. Есть и тактичные люди, которые пишут смс: «Знаем, что пока еще рано. Перезвоните, пожалуйста, как будет возможность. Очень хотим забрать котенка!». Звонят люди самых разных возрастов – не только взрослые, но даже дети.

– На сколько звонков уже с утра ответили?

– Больше сотни точно, и еще порядка 60-70 пропущенных. Говорю с одним человеком, вторая и третья линии на телефоне уже разрываются. Просто физически не успеваю со всеми пообщаться! – смеется Дамир.

– Как из такого потока желающих выбрали тех, кому все-таки отдадите котят?

– Я с каждым человеком провожу предварительную беседу. Задаю наводящие вопросы: были ли раньше кошки, есть ли другие питомцы, где будет жить котенок и так далее. В общем, сегодня в 10.05 все пять котят уже были забронированы. В 18 часов Оксана Николаевна опубликует список тех, кому отдаст котят. А завтра выложим фотоотчеты от новых хозяев. Ну и в дальнейшем будем поддерживать контакт с этими людьми, следить за судьбой животных.

– У Оксаны Николаевны не было сомнений перед тем, как опубликовать этот пост? Все-таки официальная страница бывшего мэра и действующего депутата Госдумы.

– Да нет, мы даже не советовались особо. Она как-то сразу решила это сделать. Абсолютно ничего плохого в том, что она заботится о живых существах, нет. Поэтому сомнений не было.

Судя по всему, Оксана Николаевна симпатизирует именно представителям кошачьих. Ранее она взяла «под опеку» рысь, которая содержится в Большереченском зоопарке Омской области.

Напомним, Оксана Фадина отказалась от поста мэра, чтобы стать депутатом Госдумы. 29 сентября ее отставку приняли депутаты горсовета.