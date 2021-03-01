Оксана Фадина рассказала, как любит отдыхать

Оксана Фадина рассказала, что с ее графиком работы планировать что-то наперед – дело неблагодарное. Фото: Instagram.com

Оксана Фадина дала «Комсомолке» большое интервью, где рассказала о своих родителях, дочери и даже о любимом блюде. Кроме того, мэр Омска поделилась, как любит отдыхать.

Советуют мне отпуск взять и уехать куда-нибудь, я ведь за пределы области с 2014 года, даже будучи в отпуске, никуда не выезжала.

– Как вы планируете отмечать 8 Марта? Есть ли какие-то традиции, связанные с этим днем?

– С моей работой строить планы на выходной – неблагодарное дело. Но все же пытаюсь, выстраиваю в голове, – сказала мэр. – И все планы теперь с дочерью связаны. Может быть, за город съездим или в парк пойдем, если погода позволит, Ева очень любит гулять.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.