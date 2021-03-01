Мэр Омска Оксана Фадина накануне 8 Марта дала «Комсомолке» развернутое интервью. Перед праздниками мы договорились не обсуждать городские проблемы, поэтому Оксана Николаевна больше говорила о личном.«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПРИХОЖУ С РАБОТЫ, УКЛАДЫВАЮ РЕБЕНКА СПАТЬ И САЖУСЬ ЗА ИНСТАГРАМ»- Оксана Николаевна, вы стали первой женщиной-мэром в истории Омска. Трудно было доказать, что вы достойны этой должности? Женщинам во власти, на ваш взгляд, труднее, чем мужчинам?- Трудно не тем, кто во власти (причем неважно, о мужчине идет речь или о женщине), труднее всего твоим близким. Они не выбирали это поприще и ненормированный график, вечное движение и нестабильность планов, которые зачастую в кругу близких и друзей срываются — все это ноша, которая возлагается в основном не на тебя, а на тех, кто рядом с тобой. Вот им действительно трудно.Я не знаю, насколько людям важно, мужчина мэр или женщина. Вряд ли, например, в ресторане вы будете интересоваться, кто шеф-повар — мужчина или женщина. Для вас важнее, наверное, качество приготовленного блюда. Если вас оно радует и вы завсегдатай заведения, то можете уже проявить интерес и по отношению к шеф-повару. Но это «знакомство» приходит через продукт. Вот и я бы не сосредотачивалась на половой принадлежности. Тут важен ум, характер и любовь к делу. И, конечно, важно неравнодушие. Если тебя городские проблемы тяготят и не вызывают интереса, то это не твое призвание. Тут надо просто отдавать себя. Я каждый вечер прихожу, укладываю ребенка спать и сажусь читать уже ночью инстаграм. Комментарии бывают разные, а порой хлесткие. Мне иногда задают вопрос: зачем это надо, это же терзание себя? А я понимаю: если люди пишут мне, то, возможно, я осталась для них последней инстанцией и поэтому должна быть всегда доступна для общения.- Часто задаются вопросом, кто лучше: мэр-мужчина или женщина…- Считаю, что доказывать, что я справлюсь с обязанностями мэра лучше, чем мужчины, — это потерять время, я вообще не сосредоточена на этом. Приведу пример. Когда на 1 января 2018 года мне достались налоговые долги по общественному транспорту в 400 миллионов рублей с приостановкой расчетных счетов транспортных предприятий, дырками в полу автобусов заделанными кусками линолеума, мне некогда было думать про какие-то доказательства, сравнивать себя с мужчинами. Это глупо, это, с точки зрения управленца, потеря ценного время. Тогда надо было искать выход, чтобы не допустить транспортного коллапса. И голова неустанно работала 24 часа в сутки в поисках решения. Сегодня мы закрыли по графику почти весь накопленный долг. Могу сказать, что, когда придет мое время передавать дела, я не оставлю после себя таких авгиевых конюшен. Я оставлю введенные в эксплуатацию объекты, новые проекты, проработанные заделы по проектам и стройкам и еще намечу перспективные направления развития, дам антикризисную программу. А оценка «лучше» или «хуже» — это постэтап твоего присутствия в муниципалитете, она дается не тобой, а людьми, для которых ты работаешь.«ЕСЛИ ЛЮДИ ХОТЯТ УЗНАТЬ МЕНЯ КАК ЧЕЛОВЕКА, А НЕ МЭРА, ЧЕЛОВЕКА, ТО ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?»- Как повлияло назначение на ваше окружение: бывало, что кто-то расчетливо пытался навязаться в друзья? Поддерживаете ли вы отношения со школьными и институтскими друзьями?- У меня было две подруги до назначения. У меня две подруги и сейчас. Они все те же. Старый друг, как говорится, лучше новых двух. А знакомых, безусловно, стало много. Но надо разделять эти понятия, что я и делаю. И после окончания моего срока на посту мэра я знаю, что две мои подруги будут все так же рядом. Мое окружение — это моя дочь, подруги и мои родители. Я не сторонник, чтобы вокруг меня вне работы было слишком шумно, людно, у меня нет возможности после работы полноценно уделить внимание многим.Но зато отыскались сами несколько школьных товарищей. Это было очень приятно. С институтскими приятелями я и раньше связь не теряла. Как-то все у меня в этом плане просто, без встрясок.Были, конечно, активные желающие «из ниоткуда» и «вдруг» стать незаменимыми друзьями, но меня как-то судьба уравновесила в этом плане, я очень трезво оцениваю ситуацию и не теряю голову. Научилась дистанцироваться и интуитивно чувствовать двойное дно. Важно помнить больше не о себе, а о близких, покой которых для мне на первом месте.- Вы сами ведет инстаграм и комментарии к вашим постам разные. Много ли поступает сообщений в личные сообщения и удается ли помочь?- Вообще, в отличие от способности проводить реформы на профессиональной стезе, по жизни и, в частности, в быту я ближе к консерваторам. Все новое обычно меня в моем укладе напрягает. Но для управленца это плохая черта. Поэтому каждый раз я стараюсь в новое заходить, не делегируя, а первой. Так и с инстаграмом. С одной стороны, он связан с работой. Но я свою страницу рассматриваю именно как личную. Я там общаюсь с людьми, причем не только по жалобам. У меня спрашивают, что я читаю, какую музыку слушаю, как провожу время с ребенком. И я отвечаю. Если люди хотят узнать, кто я, то почему не рассказать им не только о мэре, но и человеке, который стоит во главе города? Эти роли должны быть переплетены аккуратно, чтобы чувствовать людей, переживать, находить в себе силы на новые решения, побуждать к изменениям.- А как реагируете на критику в сообщениях и комментариях?- Объективная критика меня всегда мотивирует. Очень. У меня есть какие-то мысли, идеи и планы. А когда направление критики совпадает с этими планами, еще больше убеждаюсь, что я правильно думаю — надо делать. То есть словно спросила совета у горожан. Есть критика пространная: «Вы плохая». Раньше пыталась докопаться, задавала уточняющие вопросы, и порой мне другие люди писали тут же в комментариях, мол, «не тратьте время, это же бот».Темы для постов я специально не выбираю, каждодневные дела их определяют: здесь все, чем я занимаюсь, какими проблемами озадачена и как их решаю. Иногда говорят, что у вас все так «позитивненько», почему не показываете беды? Поясняю: не мое кредо стоять у ямы и тыкать в нее пальцем. Это и так без меня многим видно. Моя задача показать, что мы будем делать с этой ямой, потом вернуться и показать, что мы делаем с этой ямой, в итоге вернуться и показать — ямы больше нет. Это образно. Но это моя идеология. Очень редко, но я стала позволять себе ставить посты о музыке, личные сторис. Например, про коньки. Хочется рассказать, что путь к любой победе — это всегда нелегко, и показать, как проходит это становление.«РАНЬШЕ 20:00 РАБОЧИЙ ДЕНЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ»- Вы ежедневно сталкиваетесь с решением мегаважных и труднорешаемых вопросов. Во сколько заканчивается ваш рабочий день? Сложно находить баланс между семьей и работой и совмещать должность мамы и должность мэра?- Сложно, конечно. Я бы сказала неправду, если бы ответила, что все просто. Рабочий день раньше 20:00 часов не заканчивается, но бывает и позднее. Однако с появлением дочери я стала требовательно относиться к формированию графика в выходные. И на них приоритетное право у дочери, если не возникает каких-то неотложных вопросов. В рабочее время дочь с няней. Нам повезло, у нас замечательная няня, она профессионал и прекрасный человек!- Как зовут вашу дочь? Какими успехами она вас уже радует? Чем занимаетесь с ней в свободное время?- Ева еще маленькая, поэтому я не тороплю события, хотя и планирую отдать ее в спорт. Она уникальный ребенок, все схватывает. Ей еще нет и трех лет, но уже читает стихи, поет песни со мной, знает все цвета и несколько цифр. Она очень активная, для скрипки мы не подойдем, а вот спорт, думаю, в перспективе будет нашим занятием. Но загадывать рано. Постижение мира еще в самом начале.Сейчас в бассейн иногда ходим. Морозы закончатся — сделаем это регулярным занятием. Ева очень любит воду, ликует просто.Про успехи. Главный ее успех — это список талантов, у нее есть блокнот, она туда их записывает. Ничего не понятно, но на вопрос, сколько их у нее, ответ обескураживающий. Говорит, десять! Гадаем, что же это.- Как вы отдыхаете после работы и выходные? Есть ли у вас увлечения, хобби? Любите ли вы готовить? Ваше любимое блюдо?- Всю еду я готовлю сама. Для меня важно знать, как приготовлено, из чего приготовлено, как давно. Люблю голубцы, уточку с капустой, стерлядку «сыроежку».Основное хобби — это обустройство дома. Предстоит еще участок благоустраивать. Изучаю растения, которые хотела бы посадить, какой за ними требуется уход — впишутся ли они в мой ритм жизни и сколько времени им нужно уделять. Одно понимаю, что история с рассадой — это не мой случай.- Ходят слухи, что вы — заядлый автомобилист и любите водить машину. На работу вы едите сами за рулем или вас все-таки возит водитель?- Я вообще люблю технику, гражданский и военный транспорт, спецтехнику, причем с детства. Мама работала медиком на автотранспортном предприятии. И меня на смену брала с собой. В 4 утра выпуск водителей. Мы уже там. Сидеть в администрации скучно. Я — в цеха. В гараж. В сборочный. Там КамАЗы, кормовозы, трактора. Это же мощь! Меня все водители знали. Я была дочерью полка. Отец работал руководителем сельхозхимии. Любила с ним ездить по совхозам. Там своя техника, сельскохозяйственная. Один комбайн чего стоит! Так что тяга к автомобилям вовсе не случайна.В рабочее время езжу с водителем. У меня в пути много работы на телефоне. Я не понимаю и категорически против, когда водитель за рулем параллельно занимается телефоном. Пусть меня простят читатели, но это не признак мастерства, это беспечность.В выходные всегда сама по своим делам езжу. Свои дела — это свои. Значит, водители отдыхают. А я люблю сама порулить.«РОДИТЕЛИ СОВЕТУЮТ ОТДОХНУТЬ»- Интересуются ли родители вашей работой и как реагируют на отзывы омичей о вас? Советуют ли что-то?- Отец всегда новости читает. Потом маме что-то рассказывает. Видимся по выходным, живем на соседних улицах. Или родители заезжают, или я, наоборот, внучку им привожу. Иногда в баню к ним ездим. Тогда можно и вечер провести за семейным ужином. Советы по работе не дают — характер мой знают. А вот по стройке (у меня стройка дома до сих пор продолжается, благоустройство), по воспитанию дочери — да, мы это всегда обсуждаем. Советуют мне отпуск взять и уехать куда-нибудь, я ведь за пределы области с 2014 года, даже будучи в отпуске, никуда не выезжала.- Как вы планируете отмечать 8 Марта? Есть ли какие-то традиции, связанные с этим днем?- С моей работой строить планы на выходной — неблагодарное дело. Но все же пытаюсь, выстраиваю в голове. И все планы теперь с дочерью связаны. Может быть, за город съездим или в парк пойдем, если погода позволит, Ева очень любит гулять.- А какие у вас мечты? О чем мечтает сегодня мэр города Омска Оксана Фадина?- Мечты у меня простые, все они связаны с благополучием города и с моей дочерью. В этом и есть моя жизнь и все мое сердце.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мэр Омска Оксана Фадина подтвердила, что усыновила ребенкаВ семье первого лица Омска Оксаны Фадиной настоящее чудо произошло под самый Новый год – она стала мамой для усыновленного ребенка. Информация об этом сначала появилась в городских телеграм-каналах, а потом ее подтвердили и в окружении мэра. Сообщалось также, что глава города не планирует уходить в отпуск по уходу за ребенком. 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