Мэр Омска Оксана Фадина подтвердила, что усыновила ребенка

В семье первого лица Омска Оксаны Фадиной настоящее чудо произошло под самый Новый год - она стала мамой для усыновленного ребенка. Информация об этом сначала появилась в городских телеграм-каналах, а потом ее подтвердили и в окружении мэра. Сообщалось также, что глава города не планирует уходить в отпуск по уходу за ребенком.

Тогда Оксана Николаевна впервые за время пребывания на посту отправилась в отпуск. Выйдя из него, она буквально сияла от счастья. Пока журналисты радовались, что даже короткий отдых так позитивно сказался на самочувствии главы города, выяснилась и причина. Оксана Фадина удочерила младенца.

В горадминистрации этот факт подтвердили, но просили дать Оксане Николаевне хоть немного времени побыть наедине со своим новообретенным счастьем. А сегодня, 19 марта, глава города, наконец, и сама рассказала о дочери.

– Я сейчас, как мама, присматриваю велосипед с коляской, – сказала градоначальница на молодежном форуме, где приняла участие. – Я раньше жертвовала всем ради работы. Теперь у меня есть маленькая кроха.

Также уже некоторое время в СМИ муссируется информация, что Оксана Фадина может в ближайшее время уйти в декретный отпуск. Она сама это пока никак не комментирует. А вот губернатор Александр Бурков на недавней пресс-конференции довольно уклончиво ответил на этот вопрос, заявив только, что нынешний мэр его полностью устраивает.

Напомним, отец Оксаны Фадиной Николай Хлебков в интервью «Комсомолке» рассказывал, что очень гордится своей единственной дочерью. Она очень рано начала делать успехи в карьере и уже в 28 лет заняла руководящую должность. Но рассказывал, что личная жизнь до сих пор у дочери складывалась не слишком удачно и сетовал на то, что она задерживается на работе до 10 вечера. Также он объяснил, что был бы счастлив, если бы ему подарили внуков.

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- Конечно, я рад за нее и одновременно боюсь. Она – папина дочка, даже похожа на меня, к тому же – единственный ребенок. Очень многое в ней вижу от себя – такая же ответственная. Когда ей предложили эту должность, она спросила мое мнение. Я одобрил. Дочь шла к этому всю жизнь. Постоянно учится – сначала в сельхозинституте, потом – в британском. Вот недавно снова ездила в Москву экзамены сдавать. Когда работала над кандидатской диссертацией на тему сельского хозяйства, стажировалась в Германии. Своими силами защитила – не списывала, как некоторые. (Далее...)