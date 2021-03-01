Оксана Фадина рассказала «Комсомолке», как зовут ее дочь

Ранее мэр публиковала в Instagram фото дочери. Фото: Instagram.com

В преддверии 8 марта мэр Оксана Фадина дала «Комсомольской правде в Омске» развернутое интервью, где решила не заострять внимание на проблемах города, а рассказала о своих женских радостях. В частности впервые назвала имя своей дочери.

– Ева еще маленькая, поэтому я не тороплю события, хотя и планирую отдать ее в спорт, – сказала Оксана Фадина. – Она уникальный ребенок, все схватывает. Ей еще нет и трех лет, но уже читает стихи, поет песни со мной, знает все цвета и несколько цифр. Она очень активная, для скрипки мы не подойдем, а вот спорт, думаю, в перспективе будет нашим занятием. Но загадывать рано. Постижение мира еще в самом начале. Сейчас в бассейн иногда ходим. Морозы закончатся – сделаем это регулярным занятием. Ева очень любит воду, ликует просто. Про успехи. Главный ее успех – это список талантов, у нее есть блокнот, она туда их записывает. Ничего не понятно, но на вопрос, сколько их у нее, ответ обескураживающий. Говорит, десять! Гадаем, что же это.

Подробное интервью мы разместили здесь.

Напомним, в преддверии 2019 года Оксана Фадина удочерила девочку. Об этом можно почитать здесь.

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