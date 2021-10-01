Экс-мэр Омска Оксана Фадина через Instagram ищет дом для котят. Фото: Instagram.com

Необычный пост появился в аккаунте Instagram Оксаны Фадиной. Экс-мэр города оставила милую запись. Через соцсети она ищет дом для котят.

- Мои родители живут в частном доме. У них есть кот. А у соседей – кошка. И как в красивой истории у этой счастливой пары, конечно, случилось пополнение. Котята чудесные, хоть и совершенно беспородные, но очень милые и красивые. Их пятеро. И им уже 2 месяца. Пока кошка была на лечении в клинике в стационаре, Мурзик как заботливый папа ночевал с этими малышами на улице и не ходил домой.

По словам Оксаны Фадиной, мама сильно переживает за судьбу котят. Взять их ни она, ни сама экс-мэр не может. У обоих уже есть дома кошки. Оксана Николаевна свою кошку Бусю тоже подобрала на улице в Горьковском районе.

- Очень надеюсь, что кому-то из вас котенок принесет удачу и радость в дом. Ждем добрых людей! - написала Оксана Фадина и выложила фото котят.

Омичи, кстати, в комментариях откликнулись на ее призыв. Серого и рыжего питомца сибиряки готовы забрать себе домой.