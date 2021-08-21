Оксана Фадина свозила дочку в Большереченский зоопарк и взяла под опеку рысь по кличке Кузьма

В день юбилея здесь подготовили интересную программу для посетителей: мастер-классы, игры и показательные кормления животных. В одном из таких кормлений приняла участие мэр Омска Оксана Фадина, которая приехала на праздник вместе с дочкой.

- Мы с Евой покормили рысь по кличке Кузьма. Для этого специально привезли с собой из Омска две куриные тушки, - рассказала об этом Оксана Николаевна в своем инстаграме. - Вместе с сотрудником зоопарка прямо перед клеткой приготовили праздничный обед и угостили им Кузю.

Мэр напомнила о том, что Большереченский зоопарк создавался методом «народной стройки». Строительство вольеров и содержание животных брали на себя предприятия района. Эта традиция сохранилась по сей день - любой человек или организация может взять под опеку животное, содержащееся в зоопарке. Фадина решила опекать Кузю, поскольку это животное близко ей по духу.

- Рысь – храброе, сильное, гордое и независимое животное. Рысь отличается непредсказуемостью поведения с точки зрения окружающих – даже если рысь выглядит расслабленной, она готова в любой момент собраться и броситься в атаку. Особенно если речь идет о защите детёнышей, рыси очень заботливые родители, - считает Оксана Николаевна.

Большеречье – это малая родина Фадиной, именно здесь она родилась и выросла, а ребенком бывала в зоопарке не раз. Положительным переменам, которые происходят в зверинце мэр порадовалась. Здесь построили новые вольеры для тигров, капитально отремонтировали летние вольеры для обезьян, идет ремонт вольеров копытных, обновлена кормокухня. На территории зоопарка появилось большое кафе и детская площадка.

- Большереченский зоопарк – единственный сельский зоопарк в России – одна из жемчужин нашего региона. Я желаю ему дальнейшего развития и процветания! – подытожила свой пост Оксана Фадина.