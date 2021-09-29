«Должен быть и крепким хозяйственником, и экономистом»: Ушедшая в отставку Оксана Фадина – о новом мэре

Депутаты горсовета приняли заявление Оксаны Фадиной об отставке с поста мэра. Фото: Омский горсовет

Первое после летних каникул заседание горсовета началось с согласования отставки мэра. Оксана Фадина победила на выборах в Госдуму и решила стать депутатом от Омской области. Для этого ей пришлось отказаться от поста главы города.

Соответствующее заявление Фадиной, направленное на имя председателя горсовета, сегодня, 29 сентября рассмотрели и одобрили депутаты омского парламента. После заседания многие к ней подходили и желали удачи на новом поприще. Теперь уже бывший мэр облегченно улыбалась и все-таки грустила.

На на последнем для себя заседании горсовета в качестве мэра Оксана Фадина немного грустила. Фото: Омский горсовет

Депутаты одобрили решение Оксаны Фадиной об отставке с поста мэра. Фото: Анна МИКУЛА

– Чисто по-человечески, конечно, грустно, – объяснила Оксана Николаевна. – Этой работе, как и всему, что я делаю, я отдавалась искренне, с большой долей ответственности. Может быть, это недостаток управленца, но и плохое, и хорошее я пропускала через себя. Поэтому сказать, что формально решение принято и страница моей жизни перевернута, нельзя. Сейчас есть такое чувство, как и у всех омичей, чувство ожидания, затаенности, как определится новый кандидат на пост мэра, за которого отдадут большинство голосов. Хотелось бы прежде всего, чтобы это был очень человечный руководитель и, безусловно, профессиональный человек, который именно сам примет решение прийти и следующий период времени полностью посвятить себя и городу, и городским проблемам. Проблем будет больше. Хорошие моменты однозначно будут. Но это, как правило, сиюминутная ситуация, а с проблемами приходится работать каждый день. При этом не отмахнуться от каждого человека, который считает, что его проблема самая важная. Нельзя мерить проблемы людей по стратегическим проблемам - все важны и здесь нужно очень грамотно сопоставлять. Хочу пожелать будущему мэру терпения и доброго настроя.

Оксана Фадина и почетные граждане Омска Александр Пушница (подает руку) и Александр Новиков. Фото: Анна МИКУЛА

Также Фадина рассказала, что уже обдумала план предстоящей работы в Госдуме. В первую очередь это будут вопросы, связанные с программами благоустройства – в частности парков 300-летия Омска и Зеленого острова, а также Иртышской набережной. Однако озвучить первые законодательные инициативы, которые будет выдвигать в качестве федерального парламентария, Оксана Николаевна пока затрудняется. Говорит: надо осмотреться, понять, как все работает.

– Это очень сложный вопрос, как если бы у вновь назначенного мэра спросили, какое первое решение он примет, зайдя в кабинет, – объяснила Оксана Фадина. – Дайте мне возможность сейчас, как и в любой ситуации – и социальной, и психологической, и профессиональной – адаптироваться, потому что это совершенно другой уровень работы. Это равно тому, как я пришла из министерства экономики с определенным багажом профессиональных знаний в ту жизнь, которая на тот момент в городе существовала. Выстраивать работу надо из тех задач, которые будут определены функционально в зависимости от того, в какой комитет меня определят. Я хочу зайти в комитет по вопросам местного самоуправления. Безусловно, в этом прослеживается логическая обоснованность того, почему я хочу в этот комитет. Но мои мысли, мы не знаем, как все произойдет. Сейчас от нас потребуют соответствующие заявления, будут смотреть сбалансированность комитетов – ровно так происходит работа и в Омском горсовете. Среди депутатов Заксобрания также ведется аналогичная работа. Когда организационные вопросы уже будут определены, сможем поговорить об этом уже содержательно.

Также она высказала свое мнение по поводу бурных дискуссий, которые в последние дни развернулись в СМИ: какой мэр лучше – крепкий хозяйственник или грамотный экономист.

– Неправильно, если и дальше в информационном контексте будет звучать противопоставление одного и другого, – считает Оксана Фадина. – Если мы хотим быть конкурентноспособными по отношению к другим городам, мэр должен обладать и теми, и другими способностями. Даже если он идеально и не владеет той или иной специфичностью, он каждый день должен учиться в обоих направлениях и себя совершенствовать. Иначе специалисты его обгонят, и он перестанет быть и руководителем, и лидером.

Оксана Фадина покинула зал горсовета, где в последний раз присутствовала в качестве мэра. Фото: Анна МИКУЛА

Также в горсовете определяются, кто войдет в избирательную комиссию, которая будет голосовать за нового мэра. В общей сложности в ней будет 14 человек: семерых предложит губернатор, пятеро – от горсовета (по одному человеку от каждой партии) и еще двое почетных граждан города. Уже известно, что со своими представителями в избирательной комиссии определились «Единая Россия» (Сергей Дроздов), КПРФ (Михаил Федотов) и ЛДПР (Алексей Ложкин). «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» еще не выбрали представителей. Также известны имена почетных жителей, которые будут выбирать мэра, – это президент медуниверситета Александр Новиков и вице-президент Всемирной федерации самбо Александр Пушница.

Планируется, что мэра Омска выберут в ноябре.