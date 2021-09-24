Оксана Фадина написала заявление об отставке с поста мэра Омска

Мэр Омска официально подала в отставку.Она сложит свои полномочия досрочно.

Когда стало известно об участии мэра Омска Оксаны Фадиной в выборах в Госдуму, еще до их начала многие заговорили о ее уходе. То, что Фадина сможет победить в голосовании, не вызывало никаких сомнений. Но мнения все же высказывались разные. Кто-то считал, что мэр участвует только для того, чтобы обеспечить «Единой России» большую поддержку избирателей и от мандата после голосования откажется, а кто-то был уверен, что мэр отправится в Москву.

Перед выборами и сама мэр, и губернатор намекали на то, что Оксана Фадина все же решила сложить полномочия мэра. Так и получилось. По закону после выборов в течение 5 дней мэр должна официально уведомить городской совет об уходе. А после этого на заседании его члены утверждают отставку мэра, и начинаются поиски нового кандидата.

- В случае досрочного прекращения полномочий мэра персональный состав комиссии должен быть утвержден в течение месяца. Насколько помню, в нее входят 14 человек. Двое – из числа горожан, имеющих звание «Почетный гражданин города Омска». Остальных определяет городской совет и губернатор в пропорции 50 на 50. Дальше комиссия по результатам собеседований и консультаций из числа всех заявленных кандидатов отберет только двоих. Из них на итоговом заседании горсовета депутаты и выберут мэра путем голосования, - рассказал о процедуре выборов начальник правового управления Омского горсовета Денис Голушков.

Еще до выборов многие предрекали уход Фадиной в Госдуму. На ее место эксперты прочили вице-губернатора Дмитрия Ушакова, бывшего вице-мэра Сергея Фролова, первого вице-мэра Евгения Фомина, а также бизнесмена Виктора Шкуренко. Об этом подробно читайте здесь. Сейчас в уходе Оксаны Фадиной в Госдуму нет никаких сомнений. Она победила в выборах по 141 одномандатному округу и уже направила официальное заявление об уходе. Тоже самое сделали и другие победившие кандидаты, Андрей Алехин и Олег Смолин.

Ближайшее заседание горсовета состоится 29 сентября в среду. Там должны рассмотреть вопрос отставки мэра. Этот вопрос уже включили в повестку грядущего заседания. Поэтому в скором времени мэр в Омске все же изменится. Пока его обязанности выполняет первый вице-мэр Омска Евгений Фомин.

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