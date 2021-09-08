Фадина впервые высказалась о своем преемнике на посту мэра

В решении баллотироваться в Госдуму Оксану Фадину поддержал губернатор. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Этим летом стало известно о планах действующего мэра Омска баллотироваться в Госдуму. В середине августа это намерение подтвердил и губернатор Александр Бурков, считающий, что в Москве как раз не хватает лоббистов, работающих, как он выразился, «на земле».

Сама Оксана Фадина до недавнего времени никак не комментировала эти планы. И вот сегодня, 8 сентября, во время объезда по объектам Октябрьского округа все-таки высказалась по поводу своего ухода и поисках преемника на посту мэра. При этом о своем попадании в Госдуму она, судя по всему, думает уже как о деле решенном.

– Если вас интересует фамилия, то я ее не скажу. А в целом, скажу честно, я очень переживаю, хочу, чтобы человек, который руководил Омском, был искренним, настоящим, имел практический опыт работы и не лукавил с людьми. Отдавал себя городу, даже если очень трудно. Даже если люди не всегда видят эти усилия – физические, эмоциональные, духовные, – ответила Фадина на вопрос журналиста «Омскинформа». – Нужно помнить, что мэр на сцене будет давать клятву, и в ней все емко и содержательно сказано. Если он будет ей соответствовать, то это будет надежный, достойный мэр. Вот такого я хочу пожелать городу Омску.

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Оксана Фадина, напомним, этим летом заявила о желании участвовать в выборах в Государственную Думу. В партийном списке она значится под номером один. А это значит, что с вероятностью в 99% мандат депутата ей гарантирован.

Иногда, правда, участие в выборах и присутствие в партийных списках – такой политический ход. Партии включают в него медийных и известных политиков, чтобы за нее голосовали избиратели. Потом лидеры списков отказываются от мандатов в пользу других своих однопартийцев. Но, судя по всему, с мэром Оксаной Фадиной случай совсем другой. (Далее...)