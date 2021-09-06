Губернатор Бурков назвал примерный список кандидатов на кресло мэра Омска

В свое время Оксана Фадина была креатурой именно главы региона. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В эфире программы "Диалог с губернатором" Александра Буркова снова спросили о будущем мэре Омска. Оксана Фадина, напомним, этим летом заявила о желании участвовать в выборах в Государственную Думу. В партийном списке она значится под номером один. А это значит, что с вероятностью в 99% мандат депутата ей гарантирован.

Иногда, правда, участие в выборах и присутствие в партийных списках - такой политический ход. Партии включают в него медийных и известных политиков, чтобы за нее голосовали избиратели. Потом лидеры списков отказываются от мандатов в пользу других своих однопартийцев.

Но, судя по всему, с мэром Оксаной Фадиной случай совсем другой. В середине августа губернатор Бурков косвенно подтвердил желание главы города уйти на работу в Госдуму. Тогда во время прямого эфира в своем Instagram глава региона заявил, что Омской области в парламенте нужны хорошие "лобисты, которые работали на земле". И, дескать, Фадина как раз такая.

В очередной раз намерения покинуть кресло главы города подтвердил губернатор и во время сегодняшней программы "Диалог с губернатором". Александр Бурков даже очертил примерный список кандидатов. Фамилий не назвал, но очертил примерные позиции, откуда планируется приглашать претендентов.

- Пока все-таки еще рано говорить об этом, - осторожно начал говорить губернатор после вопроса о будущем мэре после возможного ухода Оксаны Фадиной. - Но, безусловно, есть определенный шорт-лист. Это могут быть главы муниципальных образований, заместители их, главы районов. Я уверен, что найдутся смелые люди, которые достойны возглавить наш город Омск.

Добавим, что сама Оксана Фадина никак не комментирует свои политические планы. И, что она выберет в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму, не говорила. Подчеркнем также, что в Омске прямые выборы мэра с участием жителей отменены. Кандидатуру будущего главы города в случае ухода Оксаны Фадиной будут определять специальная комиссия и депутаты горсовета.