«Дочь до сих пор лечится»: Мама девочки, обстрелянной на мосту в Омске, рассказала о ее состоянии

Оказалось, подросток уже не первый раз стрелял из ружья во дворе дома.

Напомним, эта история случилась вечером 24 июня на окраине Омска. Двоюродные сестры – 11-летняя Лиля (имя изменено) и 14-летняя Соня – отправились на мост, расположенный в районе улицы Демьяна Бедного. Местные жители часто используют его как прогулочную зону, и девочки поднялись наверх, чтобы сделать красивые фото на фоне заката. Внезапно они услышали какой-то резкий звук, Лиля почувствовала сильную боль в руке.

Девочки подумали, что это взорвался сотовый. В тот момент, когда они осматривали гаджет, раздался новый хлопок. За предплечье уже схватилась старшая из девочек. На руках у обеих появились небольшие раны. Испугавшись и не поняв, что происходит, девочки убежали. Но дома боль только усилилась. Пришлось обращаться за помощью в больницу. Уже в травмпункте после рентгена выяснилось, что в девочек кто-то стрелял.

Медики говорят, если бы пуля прошла чуть в стороне, рука Сони могла потерять двигательные функции.

Застрявшие пули пришлось у Сони вынимали под местным, а у Лили – под общим наркозом. Хирург сказал, что старшей из девочек еще повезло: пуля прошла буквально в миллиметре от нерва. Сместись она чуть в сторону, и рука бы перестала сгибаться.

Вскоре полицейские смогли установить личность нападавшего и задержать его. Им оказался 17-летний студент техникума Денис Ершов (имя и фамилия изменены). На допросе парень рассказал, что не хотел стрелять в девочек, а метил в птиц. Также он пояснил, что пневматическая винтовка досталась ему от друга, который уехал работать в другой город. Оружие он хранил в тайнике частного дома, где живет его семья.

Денис (имя изменено) профессионально занимается боксом.

Винтовку нашли во дворе дома, где живет Ершов. Фото: СУ СК России по Омской области

Для отца Дениса случившееся стало, по его словам полной неожиданностью. Он даже не предполагал, что в его доме хранится винтовка. А вот соседи вспоминают, что не раз слышали, как Ершов стреляет в своем дворе, и были эти напуганы.

По решению суда, оставили под домашним арестом. В пресс-службе Следственного комитета Омской области уточнили, что расследование еще не завершено, но материалы уголовного дела могут быть переданы в суд до конца года.

Во время избрания меры пресечения молодой человек попросил не наказывать его слишком строго.

«КП-Омск» пообщалась с мамой старшей из девочек, чтобы узнать, как они живут спустя три месяца после случившегося.

– Младшая Лиля чувствует себя прекрасно, а старшая – моя дочь Сонечке до сих пор лечится. Ей еще назначено физиолечение на специальном аппарате, – рассказывает Елена. – Ходит в школу, пишет уже – у нее же правая рука была повреждена. Беспокойства насчет физического здоровья нет. Психологическую помощь нам никто не предоставлял, ни к каким специалистам мы не ходили. Все случившееся сами переживали, просто общались с детьми. Естественно, неприятная ситуация, но с этим приходится жить. Это уже случилось. У дочери остался на руке шрам, такая память о случившегося с ней теперь останется навсегда.

– Как продвигается следствие?

– Проводятся какие-то экспертизы, нас особо-то и не просвещают. Знаю, что причиненный девочкам вред оценили как легкий. Но сторона обвинения будет настаивать, что все было сделано с умыслом и общественно опасны способом. Мы сейчас уехали из города, чтобы оздоровить Сонечку. Но следователь с нами постоянно на связи, спасибо ему огромное.

Соня до сих пор плохо спит по ночам. Фото: Личный архив

– Семья Ершова или он сам пытались как-то с вами связаться?

– Я знаю со слов следователя, что его отец хотел принести извинения. Они пытались встретиться, но Соня не захотела, потому что ей это все неприятно. На суде нам все равно придется встретиться, там пусть и извиняются. Мальчик сейчас говорит, что это, конечно же случайность. Материальную помощь нам также никто не предлагал.

– Как вы считаете, в том числе и в свете недавних событий в Перми, какого наказания заслуживает Денис. Понятно, что истории несопоставимые, но похожие. Может быть, в этом случае парня все-таки стоит простить? Или вы будете добиваться для него сурового наказания?

– Я не судья и судить никого не собираюсь. Какой приговор вынесут, пусть так и будет. Но вот эта возмутительная ситуация, которая недавно произошла в Перми. И это уже не единичный случай, такое же было в Казани. Я еще тогда думала: «Кто им дал право брать в руки оружие и так поступать?!». В нашем случае все обошлось благополучно. Но человек, который такое совершил, преступил черту, это преступник. Он прекрасно понимал, что идет в жилой массив. На этом путепроводе есть пешеходная лестница, там многие прогуливаются, люди ежедневно ходят по этому пути на работу. Даже если, как он утверждает сейчас, стрелял по птицам – у тебя в руках оружие, не рогатка даже. Ты берешь в руки оружие, которое может причинить вред здоровью, ты же понимаешь, что можешь навредить. Он же не в бессознательном состоянии стрелял! Я считаю, что это преступление. Нет, спускать с рук такое нельзя. Сегодня его простили. Он подумает: «Ну ладно, меня пожурили, я пошутил» и пойдет делать то же самое. Откуда мы знаем, что у него там на уме? Если он позволил себе так сделать один раз, то ситуация может и повториться. Это должно быть наказуемо. Вот сейчас в комментариях одни пишут – на кол его, другие – отпустить. Но мы же простые люди, не можем сами придумывать и определять наказание. Пусть этим занимается суд.

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