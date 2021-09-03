«Помоги! Он не выпускает меня из дома»: В Омске пьяный отец угрожал ножом родному ребенку

Даже когда друг вызвал полицию, чтобы защитить Катю, девочка переживала, что папу из-за нее будут бить.

Эта страшная, абсолютно дикая история происходила несколько лет в пятиэтажке поселка Солнечного на окраине Омска. Большинство жильцов прекрасно знали о «нехорошей» квартире, откуда систематически доносились пьяные крики соседа и испуганный голос его маленькой дочери, пытавшейся успокоить дебошира. Но дело до ребенка, попавшего в беду, было только единственному человеку – парню, живущему этажом выше Кати Михайловой (имя и фамилия девочки изменены).

«МАТЬ РАССТАЛАСЬ С ОТЦОМ, А КАТЮ СДАЛА В ПРИЮТ»

– Мы с ней познакомились два года назад, – рассказывает в интервью «КП-Омск» 23-летний Денис. – Дело было под Новый год. Мы с друзьями увидели с балкона, как маленькая девочка тащит на себе пьяного мужчину. Вышли на улицу, выяснилось, что это Катя, ей тогда было 10 лет. Она пыталась завести домой отца. Мы помогли. Минут через 10-15, как только закрылась дверь, из их квартиры начали доноситься крики и маты этого мужчины. Я спустился, пытался ему объяснить, что так нельзя себя вести, да еще и по отношению к девочке. Но он ответил, чтобы я не учил воспитывать его собственного ребенка.

Катя из последних сил пытается вернуть папу к нормальной жизни, но 12-летнему ребенку это не под силу.

Денис начал думать, как хоть немного скрасить праздник для Кати. Он ей сказал, что знаком с Дедом Морозом и обещал передать ему письмо, если девочка его напишет.

– Через несколько дней смотрю – в ящике лежит письмо, – продолжает Денис. – Мы с друзьями собрали деньги, чтобы устроить для ее праздник. Я работаю аниматором, так что костюм Деда Мороза был. Когда мы пришли к Михайловым домой, ужаснулись. У меня валенки прилипали к полу, такой он был грязный. Вокруг горы пустых бутылок, сваленные в кучу вещи. Все выглядело так, будто в квартире взорвалась граната.

Так выглядит квартира «домохозяина» Михайлова.

Вся уборка после пьяных застолий отца легла на плечи ребенка.

По словам Дениса, Иван Михайлов устраивает пьяные дебоши регулярно. Сосед пытается хоть как-то защитить свою маленькую подругу. Жаловаться они боялись. Мать девочки жива, но она бросила семью и теперь пьянствует уже в новой компании. Расставшись с отцом девочки, она сдала Катю в приют. В итоге в Иване все-таки проснулись какие-то родительские чувства, он забрал свою единственную дочь к себе.

На странице в соцсети 34-летний мужчина пишет, что он окончил мясо-молочный техникум, но сейчас безработный. Любопытно, что в приоритетах Михайлов указывает взаимопонимание, семью и детей. Также отметил, что занимается воспитанием ребенка.

Однако хватило его ненадолго. Точкой невозврата стал последний случай, когда Иван, напившись, стал кидаться на дочь с ножом. Перепуганная девочка заперлась в ванной и начала писать единственному человеку, которому небезразлична ее судьба.

Иван пишет на странице в соцсетях, что он безработный, занимается воспитанием ребенка.

«ТОЛЬКО ПУСТЬ НЕ БЬЮТ ПАПУ!»

– Денис, привет! У меня тут батя снова буянит. Помоги! Он нож в руки брал. Я не могу выйти из дома. Пыталась, не могу. Он мне не дал. Он сейчас дверь сломает, – пишет Катя своему другу.

На аудиозаписях, которые параллельно шлет девочка, слышны вопли разъяренного мужчины, который оскорбляет ребенка, матерится и грозит убийством.

Переписка в WhatsApp

Переписка в WhatsApp

– Вонючая тварь, узурпаторша, – кричит Иван. Параллельно слышны громкие удары, видимо, он пытается вынести дверь единственного убежища Кати. – Лучше открой, иначе хуже будет. Если папа имеет разговор, а против него дверь закрыта – это [очень плохо]. Захочу и без никаких поводов могу разнести эту стену и вынесу тебя отсюда ногами. Я сейчас с тобой нормально разговариваю, но, если я эту дверь вынесу, я тебя задушу.

Денис пообещал девочке приехать, как только сможет. Когда ситуация стала критичной, он отправился вразумлять дебошира вместе со своими друзьями.

– Только пусть они его не бьют, – даже в такой момент Катя переживает за папу.

Все эти два года она терпела унижения и побои от него и никому не жаловалась, в страхе, что ее снова вернут в приют. Тем не менее в этот раз сосед решил придать истории огласку.

– За все это время я ни разу не видел, чтобы к ним домой приходила опека, – рассказывает молодой человек. – Более того, опека узнала о происходящем у Михайловых, видимо, от прокуратуры, которая увидела мои сообщения в соцсетях и начала проверку. В последних числах августа стали приходить проверяющие, Катя замкнулась и теперь даже пытается защитить отца. Просит, чтобы его не наказывали. Насколько я понимаю, ему сделали последнее предупреждение. Еще один такой случай, и Катю у него забирают.

Девочка от общения сейчас отказывается. Говорит только: не хочет, чтобы ее разлучали с единственным родным человеком, надеется его перевоспитать. Телефон ее отца пока выключен.

Также «КП-Омск» обратилась за комментарием в пресс-службу горадминистрации Омска, курирующую работу органов опеки. Там пообещали ответить немного позже.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Омской области:

– Проводятся надзорные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках которых будет дана оценка деятельности органов системы профилактики в части полноты и своевременности принимаемых мер, направленных на выявление фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, профилактической работы по предупреждению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход проведения правоохранительными органами доследственной проверки по данному факту.