Для омских предпринимателей закончился срок обязательной вакцинации работников от ковида

В Омской области должны были успеть вакцинировать 60% работников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об обязательной вакцинации для некоторых групп населения в Омской области заговорили относительно давно, а в начале июля Роспотребнадзор даже издал специальный указ, в котором обязал руководителей предприятия вакцинировать не менее 60% работников в срок меньше месяца. Сегодня, 26 августа, эти сроки подходят к концу.

Представители бизнеса не раз высказывались о том, что это невозможно сделать. В больницах образовывались очереди на прививки, записаться было сложно, а если стоять в живой очереди, то совсем не факт, что вакцины хватит на всех. Омские бизнесмены просили Роспотребнадзор сдвинуть сроки вакцинации, но в ведомстве ответили, что делать этого не собираются.

И вот сегодня последний день, когда по приказу Роспотребнадзора 60% работников омских предприятий должны быть привиты вторым компонентом «Спутник-V». Точной статистики по работающим людям, нет, но есть официальные данные минздрава, по которым можно сделать вывод: вакцинировать необходимое количество не успели.

По данным на 25 августа в Омской области в прививочной компании поучаствовали 558 736 человек. Из них вторым компонентом привиты чуть меньше, 457 903 человека. В Омской области численность населения по последним данным Омскстата составляет 1 903 700 человек, работоспособных из них 1 049 900 человек. По примерным подсчетам получается, что на данный момент первым компонентом привито около 29% населения в целом и около 43% от работоспособного населения, если считать, что все привитые относятся к работоспособному возрасту. Если вакцинация продолжится прежними темпами, то для достижения 60%, требуемых Роспотребнадзором, понадобится еще около полутора месяцев.

Согласно приказу, тех, кто не успел вакцинировать достаточное количество работников, может ждать отстранение от работы или штраф.

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