В Омской области за сутки ковидом заболели 389 человек

В Омске продолжают действовать ковидные ограничения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Продолжает в Омске оставаться серьезной ситуация с коронавирусом. По последним данным минздрава в регионе за сутки выявили еще 389 случаев ковида. На амбулаторном лечении остались 310 человек, а с тяжелыми симптомами в ковидные госпитали попали 79 человек за день. С начала пандемии в регионе зафиксировали 70 947 случаев заболевания.

Выздоровели за этот же период 324 омича. За все время пандемии удачно переболели 51 573 человека.

К сожалению, вирус продолжает становиться причиной смертей. За сутки умерли 8 человек, а за все время пандемии причиной смерти ковид стал для 1 930 человек.

В прививочной компании приняли участие уже 558 736 человек. Получили оба компонента «Спутник-v» 457 903 омича, остальные дожидаются второго этапа вакцинации.

В Омске ковидные ограничения пока действуют до конца августа. их судьбу обсудят а ближайшем оперштабе. В том, что их продлят, практически нет сомнений, но вот будут ли ужесточения, пока не известно.