«Вакцина кончилась» и «Записать вас на 12 августа?»: Как «Комсомолка» пыталась поставить прививку от ковида в Омске

В Роспотребнадзоре утверждают: каждые сутки прививают от коронавируса около 10 тысяч омичей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще в июне коридоры омских поликлиник были пустыми. Врачи чуть ли не уговаривали пациентов, пришедших в больницу по другим вопросам, попутно поставить и прививку от ковида. Сделать ее можно было буквально за 5-10 минут. После введения обязательной вакцинации в Омской области для 50 категорий граждан уколоться «Спутником» теперь не так-то просто. Слишком большой поток пациентов. И вот теперь жители жалуются на очереди и переживают, что не успеют привиться до 26 августа. Именно такой последний срок для обязательных категорий омичей (таксисты, продавцы, сотрудники общепита, работники МФЦ и др.) установил региональный Роспотребнадзор. В ведомстве уже ответили на многочисленные комментарии сибиряков в соцсетях: сдвигать сроки санитарные врачи не собираются.

- Обязательной вакцинации подлежать только определённые группы населения, это порядка 300 тысяч человек. Это вполне посильная нагрузка для лечебных учреждений, потому что во время вакцинации против гриппа они справляются с вдвое большим потоком людей, - заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также заявили, что поставки вакцины в Омскую область будут увеличены. «Комсомолка» решила проверить, легко ли записаться в наших поликлиниках на вакцинацию. И в какие сроки. В первом же медучреждении нас удивили.

- Ближайшая запись будет на 12 августа. Вас записывать? - сказали нам в регистратуре поликлиники МСЧ №7.

- А раньше никак?

- Мы и так работаем в две смены по вакцине. Раньше не получится.

- Может, в регион придет дополнительная партия вакцины и удастся поставить прививку раньше? Я могу позванивать...

- Вакцина есть, ее достаточно. Желающих слишком много, вы же знаете. Все расписано. Раньше не получится.

Мы решили поискать препарат в других поликлиниках. В поликлинике №15 на улице Пушкина нас тоже не обрадовали.

- Здравствуйте, можно записаться на прививку от коронавируса?

- Пока нет. У нас нет вакцины сегодня, закончилась. Ждем поставку завтра. Позвоните после 8:00, запишем.

В поликлинике №12 на улице Куйбышева запись на вакцинацию приостановлена. Там предложили попытать счастье в порядке живой очереди. Правда, гарантий, что мы сможем получить прививку нам никто не дал.

- Мы прививаем только прикрепленное население.

- Так я прикреплен.

- Тогда в любое время с 10 до 20:00 приходите в прививочный кабинет.

- В порядке живой очереди прививаете?

- Да.

- А не получится так, что я приду, а вакцины не хватит.

- Не знаю, не могу гарантировать, что так не получится. У нас в регистратуре нет данных по количеству вакцины.

В поликлинике №10 на улице Моторная тоже не смогли ничем помочь.

- Записать мы вас можем, но пока точную дату не назовем. Вакцины сейчас нет, будет завтра или послезавтра. Как все данные записавшихся передадим, назначим день вакцинации. Звоните позже.

ДОСЛОВНО

«Работаем «с колес»: вакцину поставили, мы тут же ее развозим по пунктам»

Министр здравоохранения Омской области Александр МУРАХОВСКИЙ:

- По некоторым пунктам были перебои с поставкой вакцины, но это полдня-день, пока ее привезут. Просто мы работаем «с колес»: вакцину поставили, мы тут же ее развозим по пунктам. Для бесперебойной работы нужно 250 тыс. доз в месяц […] Думаю, что в июле выйдем на 120 тысяч доз. Опасений, что мы не сможем привить людей, при поступлении большего количества вакцин, нет. Работает около 140 мобильных пунктов. […] В день мы можем прививать 10-11 тысяч омичей. Постановления главного санврача об обязательной вакцинации правильное. Оно помогает увеличить темпы вакцинации