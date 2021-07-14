Роспотребнадзор не будет сдвигать сроки обязательной вакцинации омичей из-за очередей

Ежедневно в регионе прививают около 10 тысяч человек. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

После того, как в Омской области ввели обязательную вакцинацию для 50 категорий жителей, пациенты начали буквально штурмовать поликлиники. Еще месяц назад поставить прививку от ковида можно было за 5-10 минут. Сейчас же придется постоять в очереди. По самым скромным подсчетам до 26 августа привить обоими компонентами нужно около 300 тысяч омичей.

Жители в соцсетях жалуются, что успеть в эти сроки теперь нереально. Есть перебои с вакциной - ее хватает не всем. Это недавно признали даже в омском минздраве. К тому же в поликлиниках очереди от потока желающих привиться. Многие просят перенести сроки обязательной вакцинации. В региональном Роспотребнадзоре уже заявили, что не будут этого делать.

- Управление Роспотребнадзора не будет сдвигать сроки вакцинации против COVID-19, указанные в постановлении главного государственного санитарного врача Омской области. Обязательной вакцинации подлежать только определённые группы населения, это порядка 300 тысяч человек. Это вполне посильная нагрузка для лечебных учреждений, потому что во время вакцинации против гриппа они справляются с вдвое большим потоком людей. Сейчас за месяц нужно привить 200 тысяч, а при гриппе прививается более 500, - заявили в ведомстве.

При этом, по информации Роспотребнадзора, поставки вакцины в Омской области увеличены. В регионе ежедневно прививают 10 тысяч человек.

- Часто спрашивают, не опасно ли прививаться во время эпидемии? Вакцинация – эффективное средство для пресечения эпидемии. В новейшей истории к ней прибегали неоднократно. Так, только благодаря экстренной вакцинации населения удавалось ликвидировать очаги, - отметили в Роспотребнадзоре.

ЗВОНОК В ПОЛИКЛИНИКУ

«Все расписано до 12 августа»

«Комсомолка» решила проверить, на какое ближайшее число нас смогут записать на вакцинацию. Для этого мы позвонили в поликлинику МСЧ-7. Ответ нас удивил.

- Ближайшая запись будет на 12 августа. Вас записывать? - сказали нам в регистратуре.

- А раньше никак?

- Мы и так работаем в две смены по вакцине. Раньше не получится.

- Может, в регион придет дополнительная партия вакцины и удастся поставить прививку раньше? Я могу позванивать...

- Вакцина есть, ее достаточно. Желающих слишком много, вы же знаете. Все расписано. Раньше не получится.