Жителя Омска, который в прямом эфире распилил щенка, отправили на принудительное лечение

Виталий расправился со щенками вот этой собаки.

В Омске завершился суд над 44-летним Виталием В. Живодеру, который вел прямую трансляцию пыток щенка, а потом предложил этот ролик крупному федеральному паблику в соцсети. Эта запись потрясла своей бесчеловечностью людей по всей стране. Когда началась шумиха, автор ролика удалил и эту запись, и фейковый аккаунт, с которого ее залил.

Омичи подозревают в издевательствах над животным этого человека.

Смотреть на то, что сделал отморозок со щенком, без ужаса невозможно. Скриншот видео

Но интернет помнит все. Зоозащитники со всей страны объединились, подключились программисты. За сутки удалось установить не только личность отморозка, но и его адрес и телефон. В тот момент, когда к его дому добрались разъяренные люди, он сбежал. Пришедшие забрали привязанную во дворе собаку – мать убитых щенков. Сейчас она уже в безопасности.

Накануне ЧП живодер писал своей знакомой.

Виталий прятался до вечера, но вскоре его нашли и задержали полицейские. На допросе отморозок пояснил, что его собака родила троих щенков. Двоих он утопил в ведре, последнего пообещал соседке. В отместку за то, что она передумала забирать питомца, двуногий садист расчленил щенка и снял, как тот умирает на видео. Также рассказал, что перед этим выпил 8 бутылок водки.

В отношении него возбудили дело о жестоком обращении с животными. Ему грозило до пяти лет колонии, но в итоге удалось избежать уголовного наказания. Заседание над живодером проходило в закрытом режиме.

Смотреть видеосюжет Задержан подозреваемый в жестоком обращении с животными

– Постановлением суда Омска освобожден от уголовной ответственности гражданин, который с использованием садистских методов электрической пилой с особой жестокостью отпилил щенку часть хвоста, левую ушную раковину, а также нанес неустановленным в ходе следствия предметом множественные повреждения левой поверхности шеи, правой поверхности грудной клетки, в области брюшной стенки, а также неустановленным в ходе следствия предметом оторвал мягкие ткани правой передней конечности, после чего положил еще живого щенка на пол, которого снял на видеокамеру, поясняя, что ранее утопил 2 щенков, а третьего «не допилил», – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Омска.

Виталия В. оправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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