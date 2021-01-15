В пятницу, 15 января, удалось задержать 44-летнего Виталия В., обвиняемого в зверском убийстве щенка. Все происходящее мужчина снял на видео.В поисках славы садист выложил запись в крупном федеральном паблике, а его админы не погнушались опубликовать эту мерзость. Теперь проблемы с законом будут и у них, и у маргинального «блогера».Когда началась шумиха, автор поста трусливо удалил и жуткое видео, и фейковую страницу в соцсети. Но это уже не помогло.История получила большой отклик у самых разных людей со всей страны. Объединившись, они буквально за ночь, вычислили имя и фамилию садиста, его телефон и точный адрес.Правда, слишком активные зоозащитники, уже наведавшись к подозреваемому, спугнули его. Однако под вечер его все-таки удалось задержать. Сейчас он уже дает показания.– Всего за день, если в бутылках, я выпил 8 бутылок водки где-то. И решился утопить щенков. У меня собака-дворняжка родила четверых щенков. Троих я утопил, а у одного отрезались лапки, – говорит Виталий В.– Отрезались? – уточняет дознаватель.– Отрезал. Потом у электропилы сработала защита.– Куда дели труп щенка?– Утром он нашелся в туалете.– По факту жестокого обращения с животным в УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «г», «д» ч.2 ст. 245 УК РФ, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Квалифицирующими признаками названы – применение садистских методов, публичная демонстрация, а также тот факт, что несколькими днями ранее подозреваемый утопил несколько щенков в ведре. При осмотре надворных построек полицейские изъяли из выгребной ямы труп расчленненного животного. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Ход расследования этого уголовного дела взяла на контроль областная прокуратура.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Сегодня я стал зверем»: Омич снял на видео, как распиливает щенка, и выложил это в соцсети– У меня собака родила щенков. Я всех утопил, а этого обещала взять Ира. Но отказалась, поэтому я ей в наказание его расчленил, – комментирует происходящее нелюдь. (Далее...)Разъяренные омичи уже нашли дом живодера, расчленившего щенка, и расписали ему заборСовершенно дикая история произошла в одном из частных домов в Амурском поселке. Местный житель Виталий В., напился и снял на видео, как отрезает лапы живому щенку, а потом распиливает его ножовкой. В поисках славы садист выложил запись в крупном федеральном паблике, а его админы не погнушались опубликовать эту мерзость. Теперь проблемы с законом будут и у них, и у маргинального «блогера». (Далее...)