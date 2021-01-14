Первыми омским зоозащитникам начали писать москвичи и петербуржцы. Люди увидели совершенно дикий ролик с истязанием щенка и не смогли остаться равнодушными. На видео, которое он предложил для публикации в крупной федеральном паблике, посвященном ЧП, мужчина сначала отрезает животному лапы, потом начинает распиливать туловище ножовкой.– У меня собака родила щенков. Я всех утопил, а этого обещала взять Иры. Но отказалась, поэтому я ей в наказание его расчленил, – комментирует происходящее нелюдь. (По этическим соображениям мы не публикуем эту запись. В полиции она уже есть.)– Мне позвонил знакомый из Питера и говорит: «Что у вас в Омске за ужас снова творится? Ищите живодера, так это оставлять нельзя! Мы все поможем», – рассказывает зоозащитница Алена Коновалова. – И скинул видео, после которого мне стало дурно. Всю ночь в ушах стоял этот невыносимый предсмертный вой щенка. У нас есть три омских зоозащитных чата в соцсетях. Мы кинули клич, что надо установить автора ролика. В эту ночь не спал никто из нас и в итоге меньше, чем за сутки, мы вышли на след живодера.Видео разместил некий автор под псевдонимом «Иабалда Угрюмый». Когда началась шумиха, он трусливо удалил и запись, и фейковую страницу. Но интернет помнит все. К делу подключились программисты со всей страны и за одну ночь вычислили предполагаемого садиста.– Нам начали сыпаться сообщения из самых разных городов, – продолжает Алена. – Люди писали: Самара с вами, Пермь с вами. Сотни людей. В омскую полицию начали массово писать заявления с просьбой разобраться в этом ЧП.В итоге один молодой человек смог по удаленным фото, оставшимся в кэше, выйти на еще одну страницу, которой пользовался предполагаемый живодер. Некий Валерий Лебедев активно искал партнеров на сайте знакомств для геев. Тут помог один из тех, с кем живодер пытался познакомиться. Парень уверенно подтвердил: голос мужчины в жутком ролике и его приятеля – один и тот же.Позже зоозащитникам позвонила еще одна девушка и рассказала, что также узнала автора поста. Выяснилось, что его имя Валерий, а вот фамилия совершенно другая. Поскольку в нашей стране действует презумпция невиновности и этот человек пока формально даже не подозреваемый, мы не будем ее публиковать.– Я знаю этого Виталия уже очень давно, – рассказывает Алиса. – Он работал вместе с моими братьями на стройке. Ну и мы с ним общались. Он иногда мне писал. Рассказывал, что он гей и что очень одинок. Я его по-человечески поддерживала. Знаю, что он жил с парализованным папой. Два года назад тот умер, и Валерий совсем спился. Недавно он мне написал, что его собака родила. Узнавал, куда можно деть щенков, потому что кормить ему их нечем. Сказал, что собирается топить. Я пришла в ужас, потому что малышам было уже по полмесяца. Скинула ему контакты приютов. Но он ничего не ответил. А через какое-то время написал: «Прости, сегодня я стал зверем!». После того, как я увидела этот ролик, сразу же удалила его из друзей и заблокировала. Не хочу иметь с ним ничего общего.Зоозащитники уже знают телефон Виталия. Сутки он не брал трубку, на вторые и вовсе его отключил. Также выяснилось, что раньше у мужчины даже было два ИП, он занимался строительством. Но в последнее время дела шли неважно. Соседи мужчины рассказывают, что он может состоять на учете у психиатра. По крайне мере, ранее об этом рассказывали его близкие. Но раньше он был тихим, хоть и сильно пьющим человеком. Ни в каких скандалах никогда не был замечен. Омичи выяснили, что предполагаемый живодер живет в полуразрушенном частном доме в Амурском поселке на окраине Омска. По адресу, который им удалось узнать, уже выезжал участковый. Наведались туда и они сами.– Дома его не было, – говорит зоозащитница Алена Коновалова. – Но во дворе мы заметили собаку. Она выглядит очень истощенной. Сейчас мы думаем, как ее можно спасти законным способом. Ведь, если хозяин, напившись, убил ее щенков, что помещает то же самое сотворить с их матерью?Проверку ЧП уже начали в областной полиции.ОФИЦИАЛЬНООфициальный представитель УМВД России по Омской области Алексей КОМАНДЫКОВ:– Пока в интересах следствия я не могу говорить о ходе расследования. Информация, которую нам предоставили, будет тщательно проверена. Нам поступили десятки обращений по этой истории. Хотя ролик с издевательствами над животными мы обнаружили при мониторинге соцсетей еще раньше. Возможно, к делу придется подключить сотрудников отдела «К», которые как раз занимаются интернет-преступлениями.КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТАЮрист, зоозащитник Игорь ПУШКАРЬ:– В данном случае усматриваются признаки преступления, предусмотренные частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ – «публичная демонстрация жестокого обращения с животными в сети Интернет». За публикацию таких садистских роликов предусмотрено максимальное наказание – от 3 до 5 лет лишения свободы. Это самая тяжелая санкция за жестокое обращение с животными.Статья 245 находится в разделе Уголовного кодекса – «преступление против общественной нравственности», а это значит, что страдания причиняются не только животному, но и огромному количеству людей, которые увидели это видео или узнали об этом вопиющем случае.Я направил сообщение о преступлении на имя начальника УМВД России по Омской области и сейчас готовлю письмо члену Совета Федерации В.И. Назарову, который разделяет зоозащитные убеждения, с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.Тем более эта история уже вышла на федеральный уровень. И в социальных сетях Омск даже начали называть «новым Хабаровском», где местные живодерки получили реальные сроки.