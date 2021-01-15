Напомним, совершенно дикая история произошла в одном из частных домов в Амурском поселке. Местный житель Виталий В., напился и снял на видео, как отрезает лапы живому щенку, а потом распиливает его ножовкой. В поисках славы садист выложил запись в крупном федеральном паблике, а его админы не погнушались опубликовать эту мерзость. Теперь проблемы с законом будут и у них, и у маргинального «блогера».Когда началась шумиха, автор поста трусливо удалил и жуткое видео, и фейковую страницу в соцсети. Но это уже не помогло.История получила большой отклик у самых разных людей со всей страны. Объединившись, они буквально за ночь, вычислили имя и фамилию садиста, его телефон и точный адрес. Правда, слишком активные зоозащитники, уже наведавшись к подозреваемому, спугнули его. Приехавший к нему для проверки участковый пока не может выйти с ним на связь. Судя по всему, живодер решил временно затаиться.Тем временем уже сегодня появилось видео, как мужчине исписали оскорблениями и угрозами забор перед домом. Мы, в свою очередь, призываем омичей остановиться, действовать цивилизованно и добиваться законного наказания для подозреваемого, а не устраивать самосуд.Есть и хорошая новость: остававшаяся во дворе дома мать щенков, с которыми зверски расправился Виталий, спасена. Сейчас она находится в безопасности у волонтеров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Сегодня я стал зверем»: Омич снял на видео, как распиливает щенка, и выложил это в соцсети– У меня собака родила щенков. Я всех утопил, а этого обещала взять Ира. Но отказалась, поэтому я ей в наказание его расчленил, – комментирует происходящее нелюдь. (Далее...)