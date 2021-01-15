Омские полицейские задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в истязании щенков. Его преступление отягчает, что он снял происходящее на видео и выложил ролик в интернет. Своими действиями живодер причинил страдания не только животным, но и людям, которые посмотрели страшное видео.– Задержанный подтвердил свою причастность к событиям. Причиной своего поступка назвал алкогольное опьянение. Предварительно установлено, что неделю назад у омича ощенилась дворовая собака. Нескольких щенков он утопил, а одного оставил для сожительницы и взял в дом, однако вскоре передумал и решил с помощью электропилы избавиться от животного, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Когда инструмент сломался, взял мобильный телефон, заснял на видеокамеру свой рассказ о произошедшем и лег спать.По статье за жестокое обращение с животными задержанному грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Сегодня я стал зверем»: Омич снял на видео, как распиливает щенка, и выложил это в соцсети– У меня собака родила щенков. Я всех утопил, а этого обещала взять Ира. Но отказалась, поэтому я ей в наказание его расчленил, – комментирует происходящее нелюдь. (Далее...)Разъяренные омичи уже нашли дом живодера, расчленившего щенка, и расписали ему заборСовершенно дикая история произошла в одном из частных домов в Амурском поселке. Местный житель Виталий В., напился и снял на видео, как отрезает лапы живому щенку, а потом распиливает его ножовкой. В поисках славы садист выложил запись в крупном федеральном паблике, а его админы не погнушались опубликовать эту мерзость. Теперь проблемы с законом будут и у них, и у маргинального «блогера». (Далее...)