Роспотребнадзор: вакцинация в Омской области идет медленно

В Омске вакцинировали около 422 тысяч человек, а планировалось почти 900 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области с начала года началась прививочная компания от коронавируса. Сначала ее темпы оставляли желать лучшего. Омичи прививались неохотно. Ситуация обострилась, когда несколько недель назад до региона добралась третья волна коронавируса. Тогда в прививочной компании поучаствовало около 300 тысяч человек. Этого было явно недостаточно.

Вместе с ужесточением ограничительных мер, которые ввел оперштаб по борьбе с ковидом, Роспотребнадзор Омской области 4 июля ввел обязательную вакцинацию. Согласно указу до 26 июля вторым компонентом должны были быть привиты не менее 60% от общего количества сотрудников омских предприятий. Под обязательную вакцинацию тогда попали множество категорий, прежде всего работники сферы услуг, транспорта, образования и другие. В сжатые сроки омичи должны были поставить прививки. Но все осложнялось несколькими факторами. Во-первых, прививка от ковида «Спутник-V», которой чаще всего вакцинируют в Омске, двухфазная. Между уколами должен пройти 21 день, а это явно замедляет темпы. Также прививочные пункты работали максимум до 8 вечера. Многие работники просто не успевали добраться до них, чтобы поставить укол.

Не раз омские предприниматели говорили о том, что в установленные сроки они просто не успеют вакцинировать достаточно сотрудников и просили их сдвинуть. Но Роспотребнадзор остался непреклонен и перенос сроков вакцинации не одобрил.

Сегодня, 27 июня, на пресс-конференции представители Роспотребнадзора подвели итоги вакцинации. Они далеки от идеальных показателей. Планировалось, что привить должны 60% населения, это 893 602 человека, но план выполнили меньше чем на половину. По последним данным минздрава в Омской области первым компонентам вакцинировали 422 660 человек, а вторым 293 487 человек,

– Прививки идут недостаточно активно. Первую прививку поставили 47,1 % жителей региона от плана и 32,7 % от плана – вторая вакцинация, - отметила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова.

За неделю, по данным ведомства, в Омской области поставили прививки только 30 226 человек. Специалисты рассчитывали не на это. По мнению Роспотребнадзора, в день нужно прививать около 10 тысяч человек, получается примерно по 70 тысяч в неделю. Все же ситуация остается спорной. Омичи не раз жаловались, что хотели записаться в поликлинику на вакцинацию, но либо не смогли, либо им предложили сделать это через месяц. «КП-Омск» тоже попробовали попасть на прививку, о том, что получилось, можно узнать здесь.

Отметили в Роспотребнадзоре и то, что неохотно прививается самая уязвимая категория граждан, люди старше 65 лет. В Омской области привились всего 20,5% пенсионеров. Также неохотно идут на вакцинацию работники образования, среди них привиты лишь 27,4%.

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