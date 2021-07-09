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Общество9 июля 2021 15:02

В Омске ищут живодеров, пытавших щенка и выкинувших его умирать в канаве на пустыре

За любую полезную информацию, которая поможет выйти на след преступников обещают вознаграждение
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Щенка выкинули умирать на полузаброшенной территории в расчете, что его там никто не найдет. Фото: Аполлинария ГРОСС

Щенка выкинули умирать на полузаброшенной территории в расчете, что его там никто не найдет. Фото: Аполлинария ГРОСС

С жительницей Омска Аполлинарией Гросс «Комсомолка» знакома уже давно. Поля – волонтер, который помогает животным, попавшим в беду.

Недавно девушка позвонила в редакцию практически в слезах и рассказала эту ужасающую историю.

– Через знакомых мне передали информацию о щенке в очень тяжелом состоянии, который лежит где-то на полузаброшенной территории возле «Экстрим парка» СибГУФК. Точного ориентира не было, – рассказывает «Комсомольской правде в Омске» Поля. – Сказали: где-то в канаве за озером. Мы с другом поехали туда, чуть не переломали ноги, но нашли. В канаве под кустами лежало уже чуть живое существо. Мы были готовы почти ко всему, но не думали, что дела настолько плохи. Поначалу я даже не знала, как прикоснуться, как взять на руки этого покалеченного щенка, чтобы не причинить еще больше боли. Он был напуган, но уже не сопротивлялся, не было сил.

На подходе к месту, где лежал щенок
Видео: Аполлинария ГРОСС
Место, где нашли щенка
Видео: Аполлинария ГРОСС

Уже после того, как щенка отнесли в машину, его осмотрели. Оказалось, это девочка, которой всего несколько месяцев отроду. Собаку сразу же повезли в клинику. Но вердикт ветеринара оказался неутешительным: выздоровление было бы чудом. Чуда не случилось.

Щенок в машине
Видео: Аполлинария ГРОСС
Когда щенка занесли в машину, стало ясно: жить ему остается недолго. Фото: Аполлинария ГРОСС

Когда щенка занесли в машину, стало ясно: жить ему остается недолго. Фото: Аполлинария ГРОСС

На мордочке животного видны ожоги от затушенных окурков. Фото: Аполлинария ГРОСС

На мордочке животного видны ожоги от затушенных окурков. Фото: Аполлинария ГРОСС

– Я даже представить не могу, сколько этот собачий ребенок страдал перед смертью, – сокрушается Поля. – Выяснилось, что щенка систематически и жестоко истязали. У него висела сломанная задняя лапа, на мордочке были раны от затушенных окурков. Кто-то мучил собаку, а потом специально вывез в безлюдное место и выбросил в канаву умирать. Его нашли совершенно случайно забредшие туда люди. Но, оказалось, уже слишком поздно. Пока щенок там лежал, его укусил клещ. В результате началось поражение печени и почек. Кроме того, у него рваные раны на теле. Скорее всего, напала еще и чужая стая бродячих собак. В довершение ко всему диагностировали энтерит (Это тяжелое инфекционное поражение кишечника щенков, которых слишком рано лишают материнского молока. Почти в 100% случаев такие животные погибают. – Прим. авт.).

Щенок умер на следующий день. А волонтеры теперь ищут садистов, которые издевались над ним и выбросили умирать.

Щенок после операции
Видео: Аполлинария ГРОСС

Поля обратилась к омскому юристу Владимиру Пушкарю, который также занимается помощью животным. Однако, по его словам, в этом случае даже не с чем идти в полицию. Щенка похоронили, нет никаких улик. Поэтому девушка решила искать живодеров сама.

Щенку сделали операцию, но вскоре он все-таки умер. Фото: Аполлинария ГРОСС

Щенку сделали операцию, но вскоре он все-таки умер. Фото: Аполлинария ГРОСС

– Я хочу обратиться ко всем, кто мог видеть и слышать, как издевались над малышкой, – говорит Поля. – Нужна любая информация: у соседей был похожий щенок, слышали истошные визги где-то за забором или видели, как человек несет кого-то на этот пустырь. За любую достоверную информацию я заплачу. Обещаю полную анонимность.

Если Вы что-то знаете об этой ситуации, позвоните по телефону 8-904-821-49-62 или напишите Поле в личные сообщения.

Узнавших этого щенка просят откликнуться. Фото: Аполлинария ГРОСС

Узнавших этого щенка просят откликнуться. Фото: Аполлинария ГРОСС

Щенка нашли здесь.

Щенка нашли здесь.

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