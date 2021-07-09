В Омске ищут живодеров, пытавших щенка и выкинувших его умирать в канаве на пустыре

Щенка выкинули умирать на полузаброшенной территории в расчете, что его там никто не найдет. Фото: Аполлинария ГРОСС

С жительницей Омска Аполлинарией Гросс «Комсомолка» знакома уже давно. Поля – волонтер, который помогает животным, попавшим в беду.

Недавно девушка позвонила в редакцию практически в слезах и рассказала эту ужасающую историю.

– Через знакомых мне передали информацию о щенке в очень тяжелом состоянии, который лежит где-то на полузаброшенной территории возле «Экстрим парка» СибГУФК. Точного ориентира не было, – рассказывает «Комсомольской правде в Омске» Поля. – Сказали: где-то в канаве за озером. Мы с другом поехали туда, чуть не переломали ноги, но нашли. В канаве под кустами лежало уже чуть живое существо. Мы были готовы почти ко всему, но не думали, что дела настолько плохи. Поначалу я даже не знала, как прикоснуться, как взять на руки этого покалеченного щенка, чтобы не причинить еще больше боли. Он был напуган, но уже не сопротивлялся, не было сил.

Уже после того, как щенка отнесли в машину, его осмотрели. Оказалось, это девочка, которой всего несколько месяцев отроду. Собаку сразу же повезли в клинику. Но вердикт ветеринара оказался неутешительным: выздоровление было бы чудом. Чуда не случилось.

Когда щенка занесли в машину, стало ясно: жить ему остается недолго. Фото: Аполлинария ГРОСС

На мордочке животного видны ожоги от затушенных окурков. Фото: Аполлинария ГРОСС

– Я даже представить не могу, сколько этот собачий ребенок страдал перед смертью, – сокрушается Поля. – Выяснилось, что щенка систематически и жестоко истязали. У него висела сломанная задняя лапа, на мордочке были раны от затушенных окурков. Кто-то мучил собаку, а потом специально вывез в безлюдное место и выбросил в канаву умирать. Его нашли совершенно случайно забредшие туда люди. Но, оказалось, уже слишком поздно. Пока щенок там лежал, его укусил клещ. В результате началось поражение печени и почек. Кроме того, у него рваные раны на теле. Скорее всего, напала еще и чужая стая бродячих собак. В довершение ко всему диагностировали энтерит (Это тяжелое инфекционное поражение кишечника щенков, которых слишком рано лишают материнского молока. Почти в 100% случаев такие животные погибают. – Прим. авт.).

Щенок умер на следующий день. А волонтеры теперь ищут садистов, которые издевались над ним и выбросили умирать.

Поля обратилась к омскому юристу Владимиру Пушкарю, который также занимается помощью животным. Однако, по его словам, в этом случае даже не с чем идти в полицию. Щенка похоронили, нет никаких улик. Поэтому девушка решила искать живодеров сама.

Щенку сделали операцию, но вскоре он все-таки умер. Фото: Аполлинария ГРОСС

– Я хочу обратиться ко всем, кто мог видеть и слышать, как издевались над малышкой, – говорит Поля. – Нужна любая информация: у соседей был похожий щенок, слышали истошные визги где-то за забором или видели, как человек несет кого-то на этот пустырь. За любую достоверную информацию я заплачу. Обещаю полную анонимность.

Если Вы что-то знаете об этой ситуации, позвоните по телефону 8-904-821-49-62 или напишите Поле в личные сообщения.

Узнавших этого щенка просят откликнуться. Фото: Аполлинария ГРОСС

Щенка нашли здесь.

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