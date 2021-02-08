«Люди видели и проходили мимо»: В Омской области такса с пробитой головой лежала на помойке сутки

Инцидент произошел в Калачинске. Фото: Марина Рыбалко

Очередная бесчеловечная история с издевательством над животными произошла в городе Калачинске Омской области. Местная жительница, которая вела утром ребенка в садик, увидела таксу, лежавшую на морозе в луже собственной крови. Женщина оказалась единственной, кто забил тревогу в соцсетях и хотя бы так попытался спасти покалеченного людьми пса.

- Мне позвонили волонтеры, попросили сделать хоть что-то, – рассказывает жительница Калачинска Марина Рыбалко. – Я уже 20 лет занимаюсь ротвейлерами и помогаю, в том числе с пристройством собак, попавших в беду. Конечно, я пришла в ужас, когда приехала на место и увидела все своими глазами. У собаки была чем-то пробита голова, так что виднелся мозг. Один глаз с той стороны вытек. Причем это не последствия попадания под машину. По характеру травмы явно видно, что ее мог нанести только человек. Это же нам подтвердил и ветеринар.

Собаку кто-то – волонтеры пытаются сейчас установить личность садиста – просто покалечил животное, а потом выбросил на помойку. Изначально, судя по следам крови, умиравшую таксу кинули в мусорный контейнер. Приехавшие вывозить мусор сотрудники заметили собаку и выложили на снег рядом. После этого в луже собственной крови малыш, которого назвали Колчаном, пролежал на морозе больше суток.

Покалеченная собака больше суток лежала на морозе в луже собственной крови.

- Больше всего меня поражает, что все это время живущие там люди проходили мимо страдающего существа и даже не попытались ему помочь, – продолжает Марина. – Ближайший дом с местом, где нашли покалеченную таксу, расположен по адресу 15 Съезда ВЛКСМ, 26. Это не окраина Калачинска. Место людное, возле пляжа. Там частный сектор, стоят коттеджи. Живут нормальные с виду люди, не маргиналы. И такое абсолютное равнодушие. Когда я подошла, пес еще был в сознании, изо всех сил пытался встать на ноги и подползти ко мне. Потом, пока ехали в машине в Омск, уже перестал двигаться, просто лежал и хрипел. В Омске ветеринар сказал, что он протянул так долго из-за того, что это молодая собака с очень сильным сердцем. Оно и не хотело сдаваться.

Собаку нашли в частном секторе недалеко от городского пляжа. Фото: Марина Рыбалко

На машине таксу отвезли в Омск. Фото: Марина Рыбалко

Колчана отвезли в омский приют «Друг». Ветеринар этой организации сделал все возможное, чтобы хоть как-то стабилизировать состояние покалеченной собаки. Его прооперировали, накачали лекарствами для поддержания сердечной мышцы – только на нее была единственная надежда. Но изначально было понятно, что шансов практически нет.

- Нам привезли живой труп, – рассказывает руководитель «Друга» Татьяна Дугина. – Градусник сначала даже не показывал температуру, не видел. Сейчас она поднялась до 33 градусов, но все равно это критически низкий показатель. Понятно, что в таком состоянии в приюте оставлять его было нельзя, пришлось забрать к себе домой. Сейчас он в коме. Это даже к лучшему, так хотя бы ничего не чувствует боли. А вообще в последний месяц прямо какой-то поток именно собак в крайне тяжелом состоянии – многие покалечены людьми. Мест в приюте нет совсем, но в этих случаях приходится брать все равно. Честно говоря, после таких историй опускаются руки. Мы больше не справляемся. Нам очень нужна помощь!

Песика прооперировали, но он потерял слишком много крови и сильно промерз.

На следующее утро покалеченный песик умер. В приюте еще несколько собак, которых привезли недавно в тяжелом состоянии. Сотрудники «Друга», работающие практически сутками и на износ, часто вкладывая собственные средства, делают все возможное, чтобы их спасти. Но одного альтруизма без средств на покупку медикаментов мало.

Любой помощи – финансовой, кормом и лекарствами или в уборке и выгуле собак – в «Друге» будут очень рады. Узнать подробности можно по т.: +7 (3812) 38-22-20, +7 (3812) 38-22-72, +7 (903) 927-22-20 или приехав лично по адресу: 2-я Учхозная, 2А.

ОФИЦИАЛЬНО:

Юрист, зоозащитник Игорь ПУШКАРЬ

– По мнению ветеринаров, которые пытались спасти животное в приюте «Друг», смерть собаки наступила от причиненных травм, а, значит, здесь усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). По моей информации заявление о преступлении уже подано в органы внутренних дел, но в любом случае проверка должна быть проведена в силу ст. 144 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении), так как сообщение о преступлении размещено в вашем издании. Труп собаки, необходимый для проведения судебно-ветеринарной экспертизы, находится в приюте «Друг».