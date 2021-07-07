Новый храм в сквере Молодоженов в Омске построят к зиме

Так будет выглядеть новый храм, который планируют построить за полгода.
В Омске давно не утихают споры вокруг стройки нового храма в районе Нефтяников. Все началось с планов епархии еще в 2019 году, но тогда о проекте как будто забыли, потом пришла пандемия и жесткий локдаун, было совсем не до строительства. И вот когда ограничения ослабели, о строительстве храма вновь вспомнили. Площадкой выбрали место в сквере Молодоженов. Узнала о серьезности намерений епархии общественность благодаря комиссии по по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Епархия попросила снести несколько деревьев для расчистки места для строительства.
У объекта даже появился свой паспорт.
Фото: Станислав МУХИН
Не всем местным жителям понравилась эта идея, а особенно количество деревьев, которые планировалось срубить – около 30 штук. Позже комиссия пересмотрела свое решение и разрешила вырубить всего 7 деревьев. А в мэрии и вовсе заявили, что участок по планам не относится к парку, но местные жители всегда считали эту территорию единой.
Стройку окончательно огородили забором.
Фото: Станислав МУХИН
Своеобразную подготовку к строительству начали еще в июне. В сквере по периметру будущей стройки появились столбы и некоторые части забора, а недавно сомнений не осталось. Храму – быть.
Рабочие уже вырыли котлован.
Фото: Станислав МУХИН
Место будущей стройки окончательно огородили и даже повесили паспорт объекта из которого стало известно, что разрешение на застройку епархия получила еще в декабре 2020 года. Начать строительство планируют в ближайшее время, там уже подготавливают площадку под фундамент, наметили места для свай. Начать работы должны были еще в мае, но сроки, видимо, немного сдвинулись, а закончить храм планируют до декабря 2021.
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