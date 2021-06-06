Соцсети: В сквере Молодоженов начали строить храм, против которого выступали омичи

В парке уже вбили столбы, которые, скорее всего, станут основанием для будущего забора вокруг стройки. Фото: ВКонтакте

Жители городка Нефтяников сообщают, что в сквере Молодоженов, где Епархия собиралась возвести храм, наблюдается активность. Там заметили первых строителей. Как сообщают очевидцы, в парке уже вбили столбы. Они, скорее всего, станут основанием для будущего забора вокруг стройки. Когда начнется сама стройка, непонятно.

В мэрии заявляют, что объект целиком и полностью курирует Епархия, поэтому о сроках начала работ администрация ничего не говорит. Ранее в администрации и вовсе выдвинули версию, что спорный участок не относится к скверу. В Епархии же и вовсе не считают необходимым объяснять свои планы и действия. Ситуацию со строительством храма в сквере там не комментируют.

Напомним, что о задумках Епархии возвести церковь в сквере Молодоженов стало известно около двух лет назад. Оказалось, что участок под объект в парке Епархии предоставила мэрия. Ради церкви хотели вырубить несколько десятков деревьев в зеленой зоне. При этом никаких публичных слушаний или опросов мнения жителей близлежащих домов не проводилось. Омичи не раз выступали в соцсетях против этого объекта в сквере. Но, видимо, храму тут все-таки быть. В РПЦ уверены: в Омске жителям не хватает храмов.