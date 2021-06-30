«Кричала с Мишкой на шее «Помогите!»: Житель Омской области, у которого утонули жена и сын, рассказал о трагедии

Елена до последнего пыталась спасти своего маленького сынишку Мишу. Фото: ВКонтакте

Рано утром Илья Дорогин (имя и фамилия изменены) с супругой Еленой и тремя ребятишками - 14-летней Кристиной, 8-летней Настей и 6-летним Мишей приехал в гости к своему брату Степану (все имена изменены) в Черлакский район на юге Омской области. Родственники вместе с другом Степана Николаем Кулагиным, у которого есть большая лодка, отправились утром на берег Иртыша.

НЕ ХОТЕЛИ НИКУДА ЕХАТЬ

Женщины с детьми переправились через реку на остров, где обычно отдыхают все местные жители. Там мелководье, почти нет течения, да и вода чище. Раздолье для ребятишек. Мужчины остались дожидаться на берегу. План был такой: дети искупаются и вместе с мамами вернутся на лодке обратно через 30-40 минут.

Обернулось все чудовищной трагедией. Миша Дорогин провалился в донную яму. Его начало относить течением. Мама кинулась спасать ребенка, но погибла вместе с ним.

«Комсомольская правда в Омске» поговорила с ее супругом. Илья, потерявший младшего сына и жену, сейчас находится в очень тяжелом психологическом состоянии. Вот, что он нам рассказал:

– В тот день мы вообще никуда не хотели идти. Я говорю: «Миша только переболел, сейчас снова в воду полезет, простынет». Но потом подумали, что дети нам просто не простят. Мы родились в этих местах, знаем тут все. Но сейчас живем в Одесском районе. А там ни озера, ни лужицы. Специально приехали к брату на реку. Как тут отказать детям, которым обещали, что пойдем купаться?! Сначала мы недолго побыли на берегу. Потом жены с детьми захотели на остров. Друг брата Николай их повез на моторной лодке. Мы со Степаном хотели второй партией переправляться. Но жена у меня отлично плавает. Она мне говорит: «Да зачем ты поедешь? Что я одна с детьми на мелководье не справлюсь? Жди нас здесь. Мы туда и обратно».

Елена даже не планировала плавать сама, поэтому была единственной, кто взял с собой телефон. Она фотографировала, как ребятня – с ними поехали еще и трое детей Степана – резвится на мелководье. Потом дети вспомнили, что на втором острове, соединенным песчаным перешейком с местом, где они находились, живут бобры. И вся компания отправилась смотреть на симпатичных зверьков.

«ВСЕ ТОЛЬКО УСЛЫШАЛИ БУЛЬК – И ВСЕ!»

– Зачем вот они туда пошли! Если бы они не изменили, никого не предупредив, первоначальный план, ничего бы не случилось! – говорит Илья. – Дети шли, держась за руки, за ними мамы. То ли там течение изменилось, то ли что-то другое. Откуда-то в этом месте, где постоянно проходили люди, появилась яма. Сначала провалился кто-то из детей Степана. Миша испугался криков, оступился и тоже упал. Все только услышали «бульк». Он был расстоянии вытянутой руки, дети пытались протянуть ему палку. Но она оказалась слишком короткой. Сына начало стремительно относить течением. Жена кинулась за ним в воду. Успела до него доплыть и посадить себе на плечи. В этот момент песок начал обваливаться, и дети один за другим штабелями попадали в эту яму и начали тонуть. Николай и жена брата Катя (имя изменено) бросились их спасать. Катя сама толком плавать не умеет. Николай вытолкнул ее и детей и начал тонуть сам. Говорит прямо до дна дотащило, еле выбрался на поверхность. Дети уже забрались в лодку, и с нее затащили из воды Николая.

После этого перепуганные люди оглянулись, чтобы понять, все ли спаслись. Оказалось, что средняя дочь Дорогиных Настя снова в воде. Ее мама с сыном на плечах уже почти доплыла до отмели. Оставалось всего пять метров, когда она увидела, что вдалеке тонет еще один ее ребенок. Она изменила курс и поплыла туда. Выбившуюся из сил женщину, которая все это время плыла с Мишей на плечах, начало моментально сносить течением.

8-летнюю Настю успели выхватить из воды. Добраться до ее мамы и младшего братика не смогли...

– Поняв, что тонет, Лена подняла сына над головой и держала. Кричала: «Помогите!». Их сносило все дальше и дальше. Потом они скрылись под водой. Те, кто были в лодке, прочесали все места, куда их могло снести – ничего. Николай сам занимается спасением людей на воде, он понимал, что надо было делать. Они кинулись к нам. Приплывают. Все кричат: «Утонули! Утонули!». Жены с сыном в лодке нет. Я все понял. Звоним в наше районное МЧС, просим о помощи. Там говорят: «У нас катер сломался, нам не на чем ехать». Мы с братом и Николаем отправились туда, на место. Искали до поздней ночи. Безысходная ситуация просто. Следователь только приехал взял показания и уехал. Говорит: поиски не входят в наши обязанности.

ТЕЛА ДО СИХ ПОР НЕ НАШЛИ

Спасший большую часть тонувших лодочник Николай Кулагин, на глазах которого погибли подруга с малышом, сейчас также находится в крайне подавленном состоянии. Он рассказал «Комсомолке», что местные жители сейчас своими силами пытаются найти хотя бы тела утонувших. Он с другими мужчинами с самого утра обследует дно реки в месте трагедии. Рыбаки там закидывают сети. Пока безрезультатно.

– Я пытаюсь добиться, чтобы хотя бы профессиональные водолазы приехали нам помогать. Не знаю, что говорить детям. Старшая дочь Кристина очень переживает, но она хотя бы поняла, что случилось. Средняя, 8-летняя Настя, сейчас в тяжелом состоянии. Она верит, что мама с Мишей спаслись, сидят сейчас где-то на островах, замерзли и ждут помощи. Шепчет мне на ухо: «Папочка, им же, когда найдут, воду из легких откачают и они снова будут жить?». У нее какой-то огромный психологический стресс. Она начала жутко бояться воды. Вчера вечером подошла и просит вытереть ее. Говорю: «Настя, ты чего? Ты же сухая!». Ей постоянно кажется, что она мокрая. Я не знаю, как с этим со всем справиться...

Все имена и фамилии изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Любил воду и мечтал стать речником»: Омский подросток погиб, спасая свою тонувшую девушку и ее подругу

Маме Саши Стройлова, пожертвовавшего жизнью ради других, вручили посмертную награду сына (Далее...)

«Артур спасал из воды ребенка и погиб как герой»: В Омске в котловане утонули двое детей

Причем подросток, бросившийся вытаскивать мальчика, даже не был с ним знаком (Далее...)

«Мать загибалась от боли и падала в слезах»: В Омске на Советском пляже утонул 11-летний мальчик

Очевидцами трагедии стали отдыхающие на пляже (Далее...)