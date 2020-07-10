«Мать загибалась от боли и падала в слезах»: В Омске на Советском пляже утонул 11-летний мальчик

10 Июль 2020 2020-07-10T09:15:36+03:00

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Трагедия случилась на пляже в Советском округе. Там утонул 11-летний ребенок. Как выяснилось, он с другом приехал к реке самостоятельно. Взрослых об этом они не сказали.

Свидетелями трагедии стали многие отдыхающие омичи. Они рассказали о том, что происходило в тот момент. Больше всего людей возмутило, что многие отдыхающие при виде бездыханного тела на берегу не прекратили купаться и жарить шашлыки.

Первым на место трагедии прибежала мама выжившего мальчика.

- Сначала подумали что ей плохо или с животом что-то, потому что когда они уходили, она загибалась, падала от боли и слез. Очень страшная ситуация. Больше всего возмутили то, что когда пришли спасатели и все участники поисков, в том месте где предположительно был ребенок, люди продолжали купаться, отдыхать...Мы заметили неладное только когда мать выжившего плакала, в истерике падала, - рассказали очевидцы трагедии.

Скорее всего, теперь проверку будет проводить следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU