«Любил воду и мечтал стать речником»: Омский подросток погиб, спасая свою тонувшую девушку и ее подругу

По трагическому стечению обстоятельств Саша мечтал связать всю свою жизнь с рекой.

Трагедия случилась прошлым летом в поселке Черлак на юге Омской области. 14 июня 16-летний Саша Стройлов месте со своей девушкой Снежаной и ее подругой пошел прогуляться на Иртыш – река совсем рядом, и это любимое место отдыха всех местных жителей. Больше мама его не видела.

– Его как останавливало что-то. Три раза возвращался: то с дедушкой поздороваться, но забудет что-нибудь, – рассказывает Вера Стройлова. – В последний раз забежал, поцеловал меня. Говорит: «Мама, мы ненадолго. Я скоро вернусь». Оказалось, что это были его последние слова. Буквально через полчаса мне звонят из полиции и сообщают, что Саша утонул... Я сначала не поверила. Он в тот день даже плавать не планировал. Он, вообще, никогда далеко в воду не заходил. Понимал, как это опасно.

Саша с мамой очень любили друг друга.

Уже позже выяснится: подруги Саши все-таки решили искупаться. Видимо, слишком далеко заплыли, и их начало затягивать в воронку, которую не было видно с берега. Подросток бросился на спасение. Первой начала тонуть подруга Снежаны. Саша успел вытащить ее на берег. Потом, уже выбившись из сил, кинулся в воду за своей девушкой. Мальчик успел и ее вытолкнуть на безопасное место, но сам выбраться уже не сумел. В тот же день, когда случилась трагедия, на берегу Иртыша, наконец, установили таблички «Купаться запрещено».