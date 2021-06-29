Кинулась спасать и погибла сама: В Омской области утонули 6-летний малыш и его мама

В обстоятельствах ЧП сейчас разбирается Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трагический случай произошел во вторник, 29 июня, в деревне Большой Атмас Черлакского района Омской области.

По предварительным данным, ребенок провалился в донную яму на Иртыше и начал тонуть, его попыталась спасти мать. В результате ни она сама, ни малыш выбраться из реки не смогли и погибли.

– В целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств происшедшего на место выезжал прокурор Черлакского района Дмитрий Тракимас, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе надзорных мероприятий даст оценку деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Следственный комитет региона уже возбудил по факту случившегося уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

– В 11 часов утра две семьи с шестью детьми приехали на лодке на берег реки Иртыш рядом с деревней Малый Атмас Черлакского района, – рассказали об обстоятельствах ЧП в пресс-службе областного СУ СК. – Когда взрослые и дети шли по отмели, дети провалились в донную яму и стали тонуть. Шестилетний мальчик и его 34-летняя мама, пытавшаяся спасти сына, утонули. Пятерых детей, в том числе двоих детей утонувшей женщины, родители смогли спасти.