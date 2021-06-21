Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
21 июня 2021 14:08

Дети, которых отчим-педофил из Омска насиловал три года, просили родных сдать их в детдом

В полицию заявил дядя ребятишек, когда они рассказали страшную тайну. Мать до последнего не верила этим рассказам
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мать детей до сих пор считает, что сожитель хорошо к ним относился.

Мать детей до сих пор считает, что сожитель хорошо к ним относился.

Фото: Одноклассники

Продолжаем разбираться в леденящей душу истории. Отчим-педофил почти три года насиловал детей своей сожительницы Ольги Черновой. Сейчас старшему мальчику 18 лет, а его сестренкам 10 и 15. По одной из версий, ребятишки жаловались матери, но она до последнего не верила их рассказам. Не верит она в случившееся и сейчас. Задержали извращенца лишь после того, как его жертвы обо всем рассказали дяде. Он-то и заявил в полицию на Андрея Юшкевича.

Родственник детей Алексей Иванов рассказал как жила семья после смерти их родного отца – он умер в день своего 50-летия из-за оторвавшегося тромба. По его словам, мама ребятишек работает в детском саду. Они с сожителем частенько выпивали и засыпали. Ночью извращенец просыпался и тогда для детей начинался настоящий ад. Именно поэтому они часто старались остаться с ночевкой у друзей. Боялись домогательств отчима.

По одной из версий, дети рассказывали Ольге Черновой о приставаниях Юшкевича. Но она не верила их рассказам. Сомневается она в том, что жила с бесом под одной крышей и сейчас. Почему она не верила своим детям, женщина не может толком объяснить.

- Да, но я не верила. Они просто не хотели, чтобы он жил с нами. Просто был родной папа, и кроме него никого не надо. А это чужой мужчина. Когда он просто приходил в гости, все было нормально. Когда начал оставаться у нас ночевать, им не понравилось, - сказала в разговоре с "Комсомолкой" Ольга Чернова.

В итоге дошло до того, что дети стали просить родных отдать их в детдом. Почему, близкие долго не могли понять. Все встало на свои места, когда они обо всем рассказали своему дяди. Мужчина был шокирован.

- Как-то они заявили мне: "Дядя, помоги нам устроиться в детский дом". Я растерялся, что это, думаю, за разговоры вообще. А потом они мне рассказали. Как так? Этот зверюга..., - с горечью говорит дядя ребятишек Алексей Иванов.

По его словам, обиды на мать у них нет. Наоборот, сейчас они сильно переживают, что у органов опеки могут возникнуть вопросы и семью разлучат. По этой причине дядя детей уже договорился с их родной тетей, живущей на Кузбассе.

- У них там есть родная тетя. Я - двоюродный брат их родного отца. Если что, ребятишек не бросим в детдоме. Тетя заберет их к себе. Обиды у детей на Ольгу нет. Они ведь и молчали, потому что боялись за нее. Отчим запугивал их и говорил: "Узнает кто, первой убью вашу мать" . Вот они и никому не рассказывали, - говорит Алексей Иванов.

Сейчас извращенец находится в больнице. Перед задержанием он скрывался у знакомой. Там Юшкевич и попытался покончить с собой. С порезами его забрала скорая. Отчим-педофил арестован на 2 месяца на время следствия. Ранее он уже был судим за изнасилование. Но на путь исправления извращенец не встал.

Имена и фамилии героев истории изменены.

ПОДРОБНОСТИ

«Теперь понял, почему ребятишки ночевали у друзей»: Дядя детей, которых отчим-педофил из Омска годами насиловал, рассказал о жизни семьи

Чтобы никто не узнал, насильник грозил им смертью матери. Потерять еще одного близкого человека дети боялись больше всего, поэтому долгое время молчали. Но терпению пришел конец, и они обратились за помощью к двоюродному дяде по отцовской линии. Он и обратился в полицию. Мужчина рассказал, что (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думала, они жалуются, чтобы не жить с Андреем»: Жена омского педофила, насиловавшего ее детей, объяснила, почему не пошла в полицию

Ольга и Андрей близко познакомились на похоронах ее мужа. Дружеская поддержка с его стороны переросла в отношения. Но закончилось все большой бедой. (Далее...)

В ТЕМУ

Сбегал и пытался покончить с собой: В Омске арестовали педофила, годами насиловавшего детей жены

Мама привела в дом мужчину, который превратил жизнь ее детей в непрекращающийся кошмар. Ольга Чернова (имя и фамилия изменены), работавшая воспитателем садике, осталась одна с тремя тогда еще маленькими детьми. Женщина вскоре познакомилась с Андреем Юшкевичем (фамилия изменена). Вероятно, она так нуждалась в поддержке, что закрыла глаза на многое в своем новом избраннике. Даже на его судимости, одна из которых была за изнасилование. (Далее...)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Омске отчим-педофил годами насиловал детей сожительницы, а мать не верила их жалобам

Ольга Чернова (имена и фамилии изменены) познакомилась с 40-летним Андреем Юшкевичем несколько лет назад. Дружеское общение перешло в нечто большее. Женщина была рада поддержке и готовности нового ухажера принять троих ее детей уже школьного возраста - двух дочек и сына. Вот только не думала Ольга, чем все это обернется и какие демоны скрываются в душе ее нового мужчины. (Далее...)

КриминалКАРТИНА ДНЯ