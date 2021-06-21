Дети, которых отчим-педофил из Омска насиловал три года, просили родных сдать их в детдом

Мать детей до сих пор считает, что сожитель хорошо к ним относился. Фото: Одноклассники

Продолжаем разбираться в леденящей душу истории. Отчим-педофил почти три года насиловал детей своей сожительницы Ольги Черновой. Сейчас старшему мальчику 18 лет, а его сестренкам 10 и 15. По одной из версий, ребятишки жаловались матери, но она до последнего не верила их рассказам. Не верит она в случившееся и сейчас. Задержали извращенца лишь после того, как его жертвы обо всем рассказали дяде. Он-то и заявил в полицию на Андрея Юшкевича.

Родственник детей Алексей Иванов рассказал как жила семья после смерти их родного отца – он умер в день своего 50-летия из-за оторвавшегося тромба. По его словам, мама ребятишек работает в детском саду. Они с сожителем частенько выпивали и засыпали. Ночью извращенец просыпался и тогда для детей начинался настоящий ад. Именно поэтому они часто старались остаться с ночевкой у друзей. Боялись домогательств отчима.

По одной из версий, дети рассказывали Ольге Черновой о приставаниях Юшкевича. Но она не верила их рассказам. Сомневается она в том, что жила с бесом под одной крышей и сейчас. Почему она не верила своим детям, женщина не может толком объяснить.

- Да, но я не верила. Они просто не хотели, чтобы он жил с нами. Просто был родной папа, и кроме него никого не надо. А это чужой мужчина. Когда он просто приходил в гости, все было нормально. Когда начал оставаться у нас ночевать, им не понравилось, - сказала в разговоре с "Комсомолкой" Ольга Чернова.

В итоге дошло до того, что дети стали просить родных отдать их в детдом. Почему, близкие долго не могли понять. Все встало на свои места, когда они обо всем рассказали своему дяди. Мужчина был шокирован.

- Как-то они заявили мне: "Дядя, помоги нам устроиться в детский дом". Я растерялся, что это, думаю, за разговоры вообще. А потом они мне рассказали. Как так? Этот зверюга..., - с горечью говорит дядя ребятишек Алексей Иванов.

По его словам, обиды на мать у них нет. Наоборот, сейчас они сильно переживают, что у органов опеки могут возникнуть вопросы и семью разлучат. По этой причине дядя детей уже договорился с их родной тетей, живущей на Кузбассе.

- У них там есть родная тетя. Я - двоюродный брат их родного отца. Если что, ребятишек не бросим в детдоме. Тетя заберет их к себе. Обиды у детей на Ольгу нет. Они ведь и молчали, потому что боялись за нее. Отчим запугивал их и говорил: "Узнает кто, первой убью вашу мать" . Вот они и никому не рассказывали, - говорит Алексей Иванов.

Сейчас извращенец находится в больнице. Перед задержанием он скрывался у знакомой. Там Юшкевич и попытался покончить с собой. С порезами его забрала скорая. Отчим-педофил арестован на 2 месяца на время следствия. Ранее он уже был судим за изнасилование. Но на путь исправления извращенец не встал.

Имена и фамилии героев истории изменены.

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