«Теперь понял, почему ребятишки ночевали у друзей»: Дядя детей, которых отчим-педофил из Омска годами насиловал, рассказал о жизни семьи

Андрей стал опорой для матери и кошмаром для ее детей.

Леденящая душу история произошла в Омске в благополучной с виду семье. Но прошлое у них крайне непростое. Мать троих детей, Ольга (имя изменено), совсем недавно потеряла мужа. Его смерть была неожиданностью и большим ударом для всей семьи: прямо на праздновании очередного дня рождения у мужчины оторвался тромб. Медики не успели спасти его жизнь. После смерти главы семьи нелегко пришлось и Ольге, и троим детям, старшему мальчику и двум младшим девочкам.

Но довольно быстро после смерти отца в доме появился новый мужчина, Андрей Юшкевич (имя изменено). Как и почему он сошелся с Ольгой, сейчас гадает вся родня, но так и не находит ответа. Внешне Андрей производил впечатление надежного, порядочного человека, но вот о том, что он вытворял с несчастными детьми, которые и так были сломлены потерей отца, никто долгое время не догадывался. Не замечала этого и мать, после смерти мужа ей приходилось много работать, а Андрей постоянного заработка не имел. Почти три года дети терпели домогательства со стороны Андрея. Чтобы никто не узнал, насильник грозил им смертью матери. Потерять еще одного близкого человека дети боялись больше всего, поэтому долгое время молчали. Но терпению пришел конец, и они обратились за помощью к двоюродному дяде по отцовской линии. Он и обратился в полицию. «Комсомолка» пообщалась с мужчиной и узнала его версию произошедших событий.

- Со СМИ не хотел бы это тему затрагивать и открывать, но вы ее уже открыли. Я шокирован тем, что произошло. Потому что я достаточно серьезный человек, и как я мог пропустить такого гада, это вообще нонсенс. Но это все таки произошло.

- Как вы не разобрались с негодяем сами?

- Порывы были, но когда я это все узнал, был с детьми в машине. Возвращаться было никак нельзя, чувствовал, что не сдержусь.

- Андрей производил впечатление надежного человека, а в семье был совсем другим. Это так?

- Он похож на хитрую рысь. Сидит тихо, похож на дружелюбную кошку, а в конце-концов получается вот такой волк.

- Как вы узнали о том, что происходит в семье?

- Первый звонок был, когда Ульяна прибежала к нам переночевать. Она почти ничего не рассказала, объяснила, что Андрей ее домогается. Я был на службе, а супруга пошла забрать вещи девочки, чтобы она могла у нас переночевать. Она поговорила в Андреем, но он все отрицал, говорил, что ничего не было. Он сказал: "Я вам устрою здесь Казань". Когда жена рассказала мне об этом, я хотел его за язык к столбу прибить. На следующий день я сам пошел к Андрею. Он пьяный спал в квартире. Я потребовал у него показать паспорт. Андрей показывать не хотел, спрашивал, зачем мне это? Я ответил, что хочу узнать о нем побольше, потому что он затерроризировал детей. Конечно, ничего он мне не показал и не рассказал о себе. Андрей вводил дома строгие правила: после 8 никуда не ходить и всякое такое.

- А где все это время была мать? Она пыталась защитить своих детей?

- Мать была на работе. Я несколько раз приходил с контролем, но ничего необычного не замечал. Дети не жаловались, были замкнутыми после смерти отца. А Андрей вроде даже заботился о семье, приносил продукты: картошку, мясо, гусей.

- Смерть отца детей была неожиданной?

- Ну представьте, у человека день рождения, все веселятся, танцуют, участвуют в конкурсах, именинник тоже. А потом просто сел за стол и стал сползать по стулу. Конечно, как только заметили, вызвали скорую, но когда медики приехали уже было поздно.

- Когда вы узнали о происходящем, пытались выяснить у матери детей, как такое произошло?

- Средняя девочка рассказала нам 20 мая. И то только упомянула, что Андрей дважды пытался ее совратить. До этого был только один момент, который настораживал, но я не придал ему значения. Дети любили оставаться с ночевкой у друзей. Как потом уже выяснилось, взрослые напивались, ложились спать, а Андрей мог в два часа ночи встать и начать терроризировать детей.

- Получается, мать тоже выпивала?

- Да, могла напиться. Не каждый день пила, но могла себе позволить больше разумного. Я никак не мог понять, как Ольга и Андрей встретились. Потому что это два разных человека. Пока ее первый муж был жив, Ольга ничем особо не занималась, даже детьми. А когда муж умер, видимо, раскрепостилась. В первую ночь после смерти Сергея, я пришел к Ольге, чтобы поддержать, а в квартире уже был Андрей с подругой своей. Мне показались порядочными людьми. Я поблагодарил их за то, что не оставили Ольгу одну в такой тяжелый момент. Они побыли немного и уехали. Потом долгое время Андрея не было видно. А потом я зашел попроведовать детей и в квартире сидел Андрей, на столе алкоголь. Мне рассказал, что пришел попроведовать Ольгу. Я даже позволил себе рюмку с ним выпить. Разговорились. Он рассказал, что с его тогдашней сожительницей проблемы в отношениях, а там ведь тоже были дети. Но ничего конкретного Андрей не ответил. Это мне тогда уже не понравилось и меры надо было принимать, пока до большой беды не дошло. Но Ольга убедила, что у них все хорошо. Потом стал все реже заходить, теперь жалею.

- Где сейчас находятся дети? Что с ними будет дальше?

- Родная сестра погибшего отца готова их забрать. Сейчас с семьей обсуждаем этот вопрос. Если что, то одни они не останутся. Детей довели до того, что они сами собирались в детдом, даже обратились ко мне за помощью. Я тогда удивился, с чего это вдруг? Они все подробно и рассказали.

Ольга до сих пор не верит до конца в то, что делал с детьми ее избранник.

- Как дети относятся к матери после всего? Есть обида или злость?

- Я думаю, дети друг другу ничего не рассказывали, думали, что это с одним из них происходит. Только недавно они друг с другом этим поделились. После этого ко мне пришли и попросили отвезти их в полицию. Андрей их запугивал, говорил: "Клянитесь мамой, что никому не расскажете. Первый, кто погибнет, это мама". Сейчас дети уже не говорят про детдом, хотят остаться с матерью, но она ведет себя совершенно неправильно. Она до сих пор продолжает защищать Андрея.

Андрей Юшкевич пытался покончить с собой после побега из полиции. Тогда ему точно стало понятно, что наказания избежать не удастся. Для этого он пошел к своей знакомой, но женщина вызвала скорую и жизнь мужчины удалось спасти. Сейчас он находится в больнице под охраной. По решению суда Юшкевич заключен под стражу на два месяца. Следствие продолжается.

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