Последние новости об атаке дронов на Омск на 3 августа 2026 года: когда пройдет концерт, подробности

Силы ПВО успешно отразили атаку на Омск Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа 2026 года, Омская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Режим беспилотной опасности стал пятым официальным случаем объявления угрозы в регионе с начала года. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отражали атаку противника на протяжении нескольких часов.

Хронология атаки БПЛА на Омскую область 2 августа 2026 года

В 15:39 губернатор Виталий Хоценко сообщил о введении режима беспилотной опасности. По данным Министерства обороны РФ, была зафиксирована угроза применения вражеских БПЛА. Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности и звонить по номеру 112 при обнаружении обломков или падении обломков.

Уже в 15:56 Омский аэропорт подтвердил информацию о введенных ограничениях на прием и отправление воздушных судов. На момент объявления опасности был задержан рейс в Казань. Пассажирам рейса SU1688 из Москвы также пришлось отправиться на запасной аэродром в Новосибирск.

В 18:51 губернатор Виталий Хоценко сообщил, что силы ПВО продолжают отражать атаку. В связи с продолжающейся угрозой было принято решение об отмене вечерних выступлений на Соборной площади, приуроченных ко Дню города.

В 19:36 глава региона перевел все оперативные службы в режим повышенной готовности. Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В 19:54 стало известно о падении обломков сбитого дрона в поле в окрестностях Омска. От падения возникла угроза возгорания сухой травы на площади более 100 кв. м. На место оперативно прибыли пожарные расчеты ГУ МЧС. Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам нет.

В 21:41 губернатор Виталий Хоценко объявил отбой беспилотной опасности и поблагодарил силовиков за отражение атаки. Вслед за этим Омский аэропорт снял ограничения на полеты, а авиакомпании начали корректировать расписание рейсов.

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Главное культурное событие выходных — выступление певицы Виктории Дайнеко — перенесено. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, концерт состоится сегодня, в понедельник, 3 августа, в парке «Зеленый остров». Начало мероприятия запланировано на 19:00.

Однако, не обошлось и без последствий атаки БПЛА на Омскую область, 2 августа так и не смог вылететь борт из Новосибирска с певицей Mary Gu. Она вынуждена была отменить концерт и вернуться в столицу.

Напомним, атака произошла накануне празднования Дня города. Ранее, 6 июля текущего года, вражеские дроны уже пытались атаковать северный промышленный узел Омска, однако тогда системы ПВО успешно справились с угрозой.

Жителям региона рекомендуется воздержаться от посещения мест падения обломков и не пытаться собирать их для съемок видео. При обнаружении подозрительных предметов следует немедленно покинуть опасную зону и сообщить в полицию.

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