Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Транспортный коллапс, вызванный вчерашней атакой беспилотников, постепенно сходит на нет. В ночь на 3 августа в аэропорт Омск (Центральный) наконец прибыли рейсы SU1688 из Москвы и FV6473 из Санкт-Петербурга, которые были вынуждены уйти на запасной аэродром в Новосибирск вечером ранее.

Самолеты должны были приземлиться вскоре после 16:00 воскресенья, однако закрытие воздушного пространства привело к девятичасовой задержке. Пассажиры оказались в пункте назначения только после полуночи.

Отмена концерта Mary Gu в Омске из-за атаки БПЛА 2 августа

Главным разочарованием вечера стала история поп-исполнительницы Mary Gu. Артистка летела рейсом из столицы, чтобы выступить на праздничном концерте ко Дню города на Соборной площади. Проведя несколько часов в ожидании вылета в аэропорту Толмачево (Новосибирск), певица приняла решение не продолжать путь и вернулась обратно в Москву.

Напомним, воздушное пространство над Омской областью было закрыто во второй половине дня 2 августа из-за массированной атаки БПЛА. Губернатор Виталий Хоценко объявил режим беспилотной опасности, а работа аэропорта была приостановлена для обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что ПВО Минобороны России успешно отразили атаку, сбив дроны противника, один из которых при падении повредил постройки в поле.

В настоящее время авиасообщение восстановлено, авиакомпании корректируют расписание рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих вылетов на онлайн-табло сайта aeroomsk.ru или через приложения перевозчиков.

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