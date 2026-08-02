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В воскресенье 2 августа в 15:39 в Омской области губернатор сообщил о введении режима беспилотной опасности.

«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность.Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава региона в своих социальных сетях.

Что известно об атаке БПЛА на Омскую область 2 августа 2026 года: последствия

Режим беспилотной опасности был объявлен в 15:39. Об этом сообщил Виталий Хоценко и призвал омичей соблюдать осторожность.

В 18:51 Виталий Хоценко сообщил, что силы Минобороны РФ продолжают отражать атаку беспилотников на Омскую область. Также губернатор объявил об отмене выступлений в центре Омска ко Дню города из-за продолжающейся атаки БПЛА на регион.

Глава региона призвал жителей соблюдать правила безопасности и звонить 112 при ЧС.

В 19:36 Виталий Хоценко опубликовал пост о том, что все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. «Ситуация под контролем. Прошу всех сохранять спокойствие», — обратился к жителям Омской области губернатор. В 19:54 стало известно, что в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет.

Режим работы аэропорта после атаки БПЛА на Омскую область 2 августа 2026 года

На момент объявление опасности был задержан лишь один рейс в Казань. В 15:56 аэропорт подтвердил информацию о введенных ограничениях на прием и отправление воздушных судов.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирам необходимо:

– Внимательно слушать объявления в аэровокзале и следовать указаниям сотрудников аэропорта;

– Следить за статусом рейса на электронных табло и на сайте Омского аэропорта aeroomsk.ru. О начале обслуживания пассажиров и воздушных судов будет объявлено дополнительно.

После снятия ограничений аэропорт возобновит обслуживание пассажиров и воздушных судов. Напомним, что 2 августа стал третьим официальным случаем объявления беспилотной опасности в регионе. В 16:50 в аэропорту сообщили, что из-за атаки БПЛА на Омск рейс из Петербурга ушел в Новосибирск

Как вести себя при атаке беспилотников

Первое правило безопасности — вовремя услышать и увидеть опасность. Сигналами оповещения служат сирена «Внимание всем!», SMS-сообщения и push-уведомления от МЧС и властей региона, прерывание вещания телевидения и радио, а также объявления через уличные громкоговорители. Звук беспилотника представляет собой характерное громкое жужжание, напоминающее работу мопеда, бензопилы или мощной газонокосилки. Визуальными признаками могут быть мигающие огоньки на высоте от тридцати до ста метров и движущийся силуэт в небе, отличающийся от птицы или самолета. Важно не снимать БПЛА на видео и не выкладывать записи в социальные сети, поскольку это помогает противнику скорректировать атаку.

Главное правило при атаке БПЛА в здании — держаться подальше от окон, так как осколки стекла и ударная волна представляют наибольшую опасность для человека в помещении. Необходимо немедленно отойти от окон и стеклянных перегородок, найти место без окон с капитальными стенами, например ванную комнату, туалет, коридор, кладовую или прихожую. Следует соблюдать «правило двух стен»: между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. Первая стена может разрушиться от удара или взрыва, а вторая защитит от обломков и ударной волны. Нужно сесть на пол, прислонившись к стене, и закрыть голову руками. Также рекомендуется закрыть двери в комнату, перекрыть газ и воду, отключить электричество при наличии возможности и ждать сигнала «Отбой» от властей или МЧС. Категорически запрещено стоять у окон и стеклянных дверей, пользоваться лифтом, выходить на балкон или лестничную клетку с окнами, а также снимать происходящее на телефон и выкладывать в сеть.

На открытой местности человек наиболее уязвим, поэтому главная задача — как можно быстрее найти укрытие. Необходимо немедленно искать ближайшее капитальное здание, такое как жилой дом, офис или торговый центр. Следует спуститься в подземный переход, паркинг, подвал или цокольный этаж. Если укрытия нет, нужно лечь на землю в канаву, яму или за бордюр, закрыть голову руками и приоткрыть рот, чтобы уравнять давление при взрыве. Нельзя прятаться под автомобилями, у киосков, остановок или деревьев, поскольку они не защищают от осколков и ударной волны. Запрещено бежать без цели, создавать панику, пытаться сбить дрон подручными предметами и подходить к упавшему беспилотнику или его обломкам.

Автомобиль и общественный транспорт не являются безопасным укрытием при атаке БПЛА. Необходимо остановить автомобиль или попросить водителя остановить транспорт, покинуть салон и направиться к ближайшему капитальному зданию, подземному переходу или паркингу. Не следует пытаться уехать, так как это привлекает внимание оператора БПЛА и представляет опасность. Запрещено оставаться в машине или автобусе, а также парковаться под линиями электропередач или деревьями.

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