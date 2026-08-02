Фото: сгенерировано ИИ

Губернатор Виталий Хоценко объявил об отмене выступлений в центре Омска ко Дню города из-за продолжающейся атаки БПЛА на регион.

Глава региона призвал жителей соблюдать правила безопасности и звонить 112 при ЧС.Как сообщают региональные СМИ, вечером второго августа силы ПВО Минобороны России начали отражать атаку противника на Омскую область. В связи с этим в регионе были приняты оперативные меры безопасности.

Губернатор Виталий Хоценко в 18:58 заявил, что принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади.

«Прошу всех соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112», — обратился глава региона к жителям.

Информацию об оперативной обстановке предоставила пресс-служба правительства Омской области.

Ранее из-за угрозы БПЛА в Омской области отменили рейсы и закрыли аэропорт.

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