Губернатор Виталий Хоценко объявил об отмене выступлений в центре Омска ко Дню города из-за продолжающейся атаки БПЛА на регион.
Глава региона призвал жителей соблюдать правила безопасности и звонить 112 при ЧС.Как сообщают региональные СМИ, вечером второго августа силы ПВО Минобороны России начали отражать атаку противника на Омскую область. В связи с этим в регионе были приняты оперативные меры безопасности.
Губернатор Виталий Хоценко в 18:58 заявил, что принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади.
«Прошу всех соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112», — обратился глава региона к жителям.
Информацию об оперативной обстановке предоставила пресс-служба правительства Омской области.
Ранее из-за угрозы БПЛА в Омской области отменили рейсы и закрыли аэропорт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два рейса из Москвы и Петербурга ушли в Новосибирск из-за ограничений в Омске
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru